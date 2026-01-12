بدون مفاجآت.. منافسة متواضعة على مقعد نقيب المهندسين في أول يوم ترشح

تستأنف اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، برئاسة المهندس معتز طلبة، اليوم الإثنين، أعمالها لتلقي طلبات الترشح في انتخابات التجديد النصفي 2026، وذلك وفقًا لأحكام القانون واللوائح المنظمة للعمل النقابي.

وشهد اليوم الأول من فتح باب الترشيح في انتخابات نقابة المهندسين زخمًا كبيرًا من المتقدمين للترشح في كافة اللجان الانتخابية على كافة المراكز النقابية الخالية على مستوى الجمهورية.

وأشار الدكتور المهندس معتز طلبة رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن اليوم الأول شهد تقدم 13 مرشحًا على منصب النقيب العام، كما بلغ عدد المتقدمين على منصب عضو مكمل 57 مرشحًا بواقع 19 مرشح لشعبة كهرباء، و17 مرشح عن شعبة مدني، و8 مرشح عن شعبة العمارة، و6 مرشحين عن شعبة الميكانيكا، و4 مرشحين عن شعبة الغزل والنسيج، ومرشحان عن شعبة التعدين والبترول، ومرشحًا واحدًا عن الشعبة الكيميائية والنووية.

فيما صرح الدكتور المهندس محمد عباس سلطان وكيل اللجنة، أن عدد المرشحين على منصب عضو مجلس نقابة فرعية بلغ 251 مرشحًا، بواقع 30 مرشحًا عن نقابة القاهرة، و20 عن نقابة الجيزة، و8 عن نقابة القليوبية، و10 عن نقابة الإسكندرية، و11 عن نقابة المنوفية، و5 عن نقابة بورسعيد، و16 عن نقابة الإسماعيلية، و9 عن نقابة السويس، و10 عن نقابة الغربية، و9 عن نقابة الدقهلية، و16 عن نقابة كفر الشيخ.

وأضاف: بلغ عدد المرشحين عن نقابة البحيرة 13 مرشحا، و11 عن نقابة الفيوم، و10 عن نقابة قنا، ومرشحان عن نقابة أسوان، و12 مرشح عن نقابة سوهاج، و11 عن نقابة أسيوط، و12 عن نقابة المنيا، ومرشحان عن نقابة الوادي الجديد، و5 عن نقابة العريش، و15 عن نقابة الشرقية، و8 عن نقابة دمياط، ومرشحًا واحدًا عن نقابة مطروح، ومرشحان عن نقابة الأقصر، فيما لم يتقدم أحد عن نقابة بني سويف.

وفيما يخص منصب رئيس نقابة فرعية، أوضح المهندس الاستشاري السيد حسن مقرر اللجنة، أنه قد تقدم على المنصب 68 مرشحًا بواقع 10 مرشحين عن نقابة القاهرة، و7 عن نقابة الجيزة، ومرشحًا واحدًا عن نقابة القليوبية، ومرشحًا واحدًا عن نقابة الإسكندرية، و3 عن نقابة المنوفية، ومرشحان عن نقابة بورسعيد، و3 عن نقابة الإسماعيلية، ومرشحًا واحدًا عن نقابة السويس، ومرشحان عن نقابة الغربية، و3 عن نقابة الدقهلية.

وتقدم 4 مرشحين عن نقابة كفر الشيخ، ومرشحًا واحدًا عن نقابة البحيرة، مرشحان عن نقابة الفيوم، و3 عن نقابة قنا، و3 عن نقابة أسوان، و3 عن نقابة سوهاج، ومرشحان عن نقابة أسيوط، و3 عن نقابة المنيا، ومرشحًا واحدًا عن نقابة الوادي الجديد، ومرشحًا واحدًا عن نقابة العريش، و3 عن نقابة الشرقية، ومرشحان عن نقابة دمياط، ومرشحًا واحدًا عن نقابة بني سويف، ومرشحًا واحدًا عن نقابة مطروح، ومرشحان عن نقابة الأقصر.

بينما أوضح المهندس ماجد عرفة المغربي عضو اللجنة، أنه قد تقدم 181 مرشحًا على منصب عضو مجلس شعبة، بواقع 103 مرشحًا فوق السن حيث تقدم 34 مرشحًا عن الشعبة الكهربائية و11 عن شعبة الهندسة الميكانيكية، و31 عن شعبة الهندسة المدنية، و13 عن شعبة الهندسة المعمارية، و4 عن شعبة الغزل والنسيج، و6 عن الشعبة الكيميائية والنووية، و4 عن شعبة التعدين والبترول والفلزات.

وأشارت المهندسة زينب شاور عضو اللجنة، أنه قد تقدم 78 مرشحًا عن منصب عضو مجلس شعبة تحت السن بواقع 14 مرشحًا عن شعبة الهندسة الكهربائية، و11 عن شعبة الهندسة الميكانيكية، و23 عن شعبة الهندسة المدنية، و20 عن شعبة العمارة، ومرشحًا واحدًا عن شعبة الغزل والنسيج، و5 مرشحين عن الشعبة الكيميائية والنووية، و4 عن شعبة التعدين والبترول.

وأوضح المهندس محمد ثروت فتح الباب، عضو اللجنة العليا للانتخابات، أن عدد المتقدمين لمنصب نقيب المهندسين خلال اليوم الأول بلغ 13 مرشحًا، من أبرزهم المهندس أحمد عثمان وكيل النقابة الأسبق، والدكتور مصطفى أبو زيد، والدكتور محمد عبد الغني، والمهندس خالد صلاح.

وأكد عضو اللجنة العليا للانتخابات أن اليوم الأول لفتح باب الترشح شهد إقبالًا كبيرًا من المهندسين، بما يعكس حالة من الحراك النقابي والاهتمام بالمشاركة في الانتخابات المقبلة، وسط استعدادات تنظيمية لتيسير الإجراءات وضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

كانت النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس طارق النبراوي، قد أعلنت فتح باب الترشح لانتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية لعام 2026، (على مستوى جميع المراكز النقابية بالجمهورية)، اعتبارًا من اليوم الأحد، وذلك وفقًا للضوابط المقررة من اللجنة العليا للانتخابات.

وأوضحت النقابة، أن تقديم طلبات الترشح يتم بمقر النقابة العامة بالقاهرة، وكذلك بمقرات النقابات الفرعية، طوال أيام الأسبوع، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السابعة مساءً، على أن تُجرى الانتخابات في جميع المراكز النقابية على مستوى الجمهورية، وفق الجدول الزمني الذي أقرته اللجنة العليا.

وتشمل الانتخابات الترشح على عدد من المناصب النقابية، يأتي في مقدمتها منصب النقيب العام للمهندسين، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، إلى جانب الأعضاء المكملين بالمجلس الأعلى للنقابة، فضلًا عن أعضاء مجالس الشعب الهندسية، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون نقابة المهندسين رقم (66) لسنة 1974، ولائحته الداخلية وتعديلاتهما.

وبيّنت النقابة، أن عدد الأعضاء المكملين بالمجلس الأعلى للنقابة يبلغ 11 عضوًا، يتم تمثيلهم وفق الشعب الهندسية المختلفة، وبما يراعي التوازن بين التخصصات الأساسية، وتشمل:

الشعبة الكهربائية، الشعبة المدنية، الشعبة الميكانيكية، الشعبة المعمارية، إضافة إلى شعب التعدين والبترول، والكيماويات، والغزل والنسيج، مع مراعاة التمثيل الجغرافي للنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

كما أوضحت أن انتخابات مجالس الشعب الهندسية، تُجرى داخل كل نقابة فرعية، وفق عدد المقاعد المقررة لكل شعبة، وبحسب عدد الأعضاء المسددين للاشتراكات في كل تخصص، على أن يُراعى في الترشح شرط مدة القيد بالنقابة، سواء لمن أمضوا أكثر من 15 عامًا على التخرج أو أقل من ذلك، بما يضمن تمثيل الخبرات والكفاءات الشابة داخل المجالس النقابية.

وأكدت اللجنة العليا للانتخابات أن من بين الشروط الأساسية للترشح، أن يكون المرشح مقيدًا بجدول النقابة، ومسددًا للاشتراكات النقابية، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة، مع تقديم صحيفة الحالة الجنائية، والموقف من الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، إلى جانب الالتزام الكامل بكافة القواعد المنظمة للعملية الانتخابية.

وشددت النقابة العامة للمهندسين على أن العملية الانتخابية ستُجرى تحت إشراف كامل من اللجان المختصة، وبما يضمن النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، مؤكدة حرصها على أن تعكس نتائج الانتخابات الإرادة الحقيقية للجمعية العمومية للمهندسين، ودعم دور النقابة في خدمة المهنة والدفاع عن حقوق أعضائها.