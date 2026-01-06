نقيب مهندسي مصر: نحرص على توطيد العلاقات مع النقابات الأفريقية

أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر ورئيس اتحاد المهندسين العرب، اعتزاز نقابة المهندسين المصرية بانتمائها الأفريقي وبالعلاقات الأفريقية الممتدة التي تربط مصر بدول القارة، قائلًا: "نهر النيل يعد أحد الروافد التاريخية التي تجمع بين مصر وأوغندا، وأحد أهم روابط التواصل المشترك في إفريقيا".

وأعرب "النبراوي" عن فخره بالدور المصري الرائد في دعم حركات التحرر الأفريقية من الاستعمار خلال العقود الماضية، مشددًا على حرص النقابة على توطيد علاقاتها المهنية مع النقابات الهندسية الأفريقية.

وأشار إلى أن "نقابة المهندسين المصرية لها علاقات وتجارب ناجحة في التعاون مع زملائنا في رواندا وتنزانيا، ونتطلع إلى تعزيز التعاون مع نقابة المهندسين الأوغندية، واستمرار التنسيق مع باقي النقابات الأفريقية بما يخدم المصالح المشتركة".

كان نقيب المهندسين قد التقي بمقر النقابة العامة للمهندسين بوفد هندسي أوغندي رسمي ضم قيادات من هيئة الهندسة الاستشارية، ونقابة المهندسين الأوغندية وممثلين عن وزارة النقل والأشغال الأوغندية.

وشهد اللقاء مناقشة تعزيز التعاون المهني والمؤسسي في المجال الهندسي بين نقابة المهندسين المصرية ونظيرتها الأوغندية.

حضر اللقاء المهندس الاستشاري محمد ناصر، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، ورئيس لجنة العلاقات الدولية والشئون الأفريقية.

شهد اللقاء عرضًا حول تاريخ نقابة المهندسين وأعداد المهندسين وتخصصاتهم، وأعداد المهندسين الاستشاريين وبيوت الخبرة الهندسية، والخدمات التي تقدمها النقابة لأعضائها.

وأبدى أعضاء الوفد الهندسي الأوغندي سعادتهم البالغة بزيارة مصر التي وصفوها بقلب أفريقيا النابض، كما أبدوا سعادتهم بالتواجد في نقابة المهندسين المصرية أعرق نقابة هندسية في أفريقيا.

وأشادوا بما شاهدوه من مشروعات تنموية في مصر وعلى رأسها العاصمة الإدارية وشبكة الطرق الجديدة، مؤكدين حرصهم على توطيد العلاقات مع نقابة المهندسين المصرية في جميع المجالات الهندسية بما يعود بالنفع على مهندسي البلدين.