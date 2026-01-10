إسكان المهندسين.. بدء التسجيل بقرعة بيع وتخصيص 96 وحدة بكمبوند بارادايس

بدأ منذ قليل التسجيل في القرعة العلنية لليوم الأول من قرعات بيع وتخصيص وحدات مشروعات إسكان نقابة المهندسين المصرية، والتي تُجرى على مدار ثلاثة أيام متتالية، وتشمل عددًا من الوحدات السكنية المطروحة بعدة مدن جديدة، بأنظمة سداد ميسرة مع الاستلام الفوري.

وتُجرى قرعة اليوم لبيع وتخصيص 96 وحدة سكنية بمشروع إسكان النقابة في كمبوند بارادايس بالقاهرة الجديدة، بنظام نصف تشطيب، مع تسهيلات في السداد تصل إلى 6 سنوات، والتسليم الفوري. وتتراوح مساحات الوحدات بين 130 مترًا و185 مترًا مربعًا.

ويقام المشروع على مساحة 44.5 فدان بالقرب من الجامعة الأمريكية، ويُعد تجمعًا سكنيًا متكاملًا (كمبوند) محاطًا بسور خارجي يضم 3 بوابات رئيسية لتسهيل حركة الدخول والخروج. كما يتميز بشبكة طرق داخلية منظمة تتيح سهولة الوصول إلى جميع العمارات.

ويتكون المشروع من 73 عمارة سكنية، منها 30 عمارة بالمرحلة الأولى و43 عمارة بالمرحلة الثانية، وتضم كل عمارة جراجًا، ودورًا أرضيًا، وثلاثة أدوار متكررة. ويحتوي الكمبوند على منطقة خدمات متكاملة تشمل ناديًا اجتماعيًا، ومبنى إداريًا، ومسجدًا.

وكانت نقابة المهندسين قد أتاحت شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ 200 ألف جنيه كجدية دخول القرعة، اعتبارًا من يوم السبت 27 /12 /2025، على أن تنطلق فعاليات القرعة اليوم بمسرح النقابة.