أخبار العالم

الخارجية العمانية: السلطنة حريصة على دعم الحوار الأمريكي الإيراني

البوسعيدي وعراقجي
محمود نوفل

عقد وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي لقاء في جنيف مع نظيره الإيراني عباس عراقجي ضمن المحادثات الإيرانية الأمريكية.

ووفق البيان الصادر عن وزارة الخارجية العُمانية ، فقد بحث البوسعيدي وعراقجي مقترحات إيران الهادفة إلى التوصل لاتفاق بشأن ملفها النووي.


وشدد وزير الخارجية العُماني “البوسعيدي ” على حرص السلطنة على دعم الحوار من أجل وصول المفاوضات إلى حلول مقبولة.

كما أشار البيان العُماني إلى أنه من المنتظر أن يلتقي الوزير البوسعيدي بفريق التفاوض الأمريكي صباح اليوم.

وبالأمس ، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية المساعد للشؤون السياسية، عباس عراقجي، وصل إلى مدينة جنيف السويسرية على رأس وفد سياسي وفني للمشاركة في المحادثات النووية.

من جهتها، نقلت وكالة أنباء إيرنا عن عراقجي قوله إن الوفد الإيراني عرض على الجانب العماني بنودًا من اتفاق محتمل يهدف إلى تسهيل رفع العقوبات، مع التركيز على الجانب النووي للملف الإيراني.

إيران سلطنة عمان مفاوضات جنيف الولايات المتحدة الأمريكية عباس عراقجي

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

