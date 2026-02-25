قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رفضت الزواج من المتهم| آخر لحظات في حياة ضحية الخصوص على لسان والدتها وجيرانها
استقرار أسعار الفضة محليا اليوم.. والأونصة العالمية ترتفع 3.5%
مدبولي: توجيهات رئاسية بالاستمرار في الحد من معدلات التضخم وضبط الأسواق وتوافر السلع
فريق التفاوض الإيراني يغادر إلى جنيف لعقد جولة محادثات جديدة مع أمريكا
جامعة الدول العربية تبحث تطورات القضية الفلسطينية وتعزيز التنسيق مع الكويت
إسرائيل كيان لإبادة الحقيقة.. 86 صحفيا قتلوا بنيران الاحتلال في 2025
مي عمر تنعى والدها بكلمات مؤثرة وتكشف موعد ومكان الجنازة
لقاء عربي - أوروبي بالقاهرة لبحث ملفات نزع السلاح وعدم الانتشار
هدم منازل في جنين.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة
ضبط سيدة تركت سيارتها لتضرب سائق توك توك بآلة حادة في المنوفية
بعد أستراليا.. ألمانيا تدعو مواطنيها في الشرق الأوسط بضرورة توخي الحذر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

طهران تستبق محادثات جنيف بحديث عن فرصة لاتفاق «غير مسبوق»

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
القسم الخارجي

في خطوة لافتة قبيل انطلاق محادثات جنيف المرتقبة، تحدثت طهران عن وجود فرصة للتوصل إلى اتفاق «غير مسبوق»، في ما اعتُبر تمهيدًا سياسيًا يهدف إلى رفع سقف التوقعات وإرسال رسائل طمأنة إلى الأطراف الدولية.

التصريحات الإيرانية جاءت في توقيت حساس، وسط تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد الضغوط الغربية بشأن البرنامج النووي الإيراني، ما يضفي على الجولة الجديدة من المفاوضات أهمية استثنائية.

ويرى مراقبون أن استخدام تعبير «غير مسبوق» يحمل دلالات سياسية واضحة، إذ يعكس استعدادًا نظريًا لتقديم تنازلات أو الدخول في صيغة تفاهمات أوسع من الاتفاقات السابقة، خصوصًا في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية التي أعادت ترتيب أولويات القوى الكبرى.

رهانات اقتصادية وسياسية

تعاني إيران من ضغوط اقتصادية متواصلة نتيجة العقوبات الغربية، الأمر الذي يجعل أي اتفاق محتمل في جنيف ذا أهمية قصوى للاقتصاد الإيراني. فرفع أو تخفيف العقوبات قد يفتح الباب أمام استعادة تدفقات النفط إلى الأسواق العالمية، وتحسين سعر العملة المحلية، وتخفيف حدة التضخم.

سياسيًا، تسعى طهران إلى تثبيت موقعها كطرف تفاوضي قوي، خصوصًا في ظل تحولات المشهد الدولي وتبدل موازين القوى. كما تحاول عبر هذه الرسائل الاستباقية التأكيد على أن الكرة ليست في ملعبها وحدها، بل إن نجاح الاتفاق يتطلب مرونة متبادلة من جميع الأطراف.

ويرجح محللون أن تكون التصريحات الإيرانية جزءًا من استراتيجية تفاوضية تهدف إلى تحسين شروط التفاوض، عبر الجمع بين خطاب إيجابي واستمرار التأكيد على «الحقوق السيادية» للبلاد في تطوير برنامجها النووي لأغراض سلمية.

جنيف بين التفاؤل والحذر

رغم الأجواء الإيجابية التي تحاول طهران الترويج لها، فإن الطريق نحو اتفاق فعلي لا يزال محفوفًا بالتعقيدات. فملفات مثل تخصيب اليورانيوم، وآليات الرقابة الدولية، وبرامج الصواريخ الباليستية، والدور الإقليمي لإيران، ما تزال تمثل نقاط خلاف أساسية.

الدول الغربية، من جانبها، تتعامل بحذر مع التصريحات الإيرانية، مؤكدة أن أي اتفاق يجب أن يتضمن ضمانات واضحة وقابلة للتحقق. كما تشدد على أن التوصل إلى تفاهم جديد يجب أن يكون «مستدامًا وطويل الأمد»، لا مجرد تسوية مؤقتة.

في المقابل، تراهن طهران على أن تغير السياق الدولي، وتنامي الحاجة العالمية لمصادر طاقة مستقرة، قد يمنحها هامشًا تفاوضيًا أوسع. وتدرك القيادة الإيرانية أن أي انفراجة دبلوماسية في جنيف ستنعكس داخليًا على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.

إيران ترامب النووي طهران جنيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن والبيض

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع

صورة ضحية بورسعيد

حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

الطفل محمد

مأساة طفل العلمين .. 12 يومًا في عرض البحر بين رواية الأسرة وتساؤلات الإنقاذ بعد رصده متجهًا نحو مارينا

الإعلامية ياسمين الخطيب

تورّم مُفاجئ يتحوّل إلى جراحة عاجلة.. ماذا حدث لإعلامية شهيرة في ثالث أيام رمضان؟

كريم الدبيس

حسبنا الله ونعم الوكيل .. كريم الدبيس يُعلّق على أحداث مباراة سيراميكا والإسماعيلي

ياسمين الخطيب

جراحة دقيقة .. ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بعدوى بكتيرية في أنسجة بشرة الوجه

ترشيحاتنا

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

البرلمان العربي يهنئ دولة الكويت بالعيد الوطني وذكرى يوم التحرير

أرشيفي

زلزال يضرب العاصمة الأفغانية كابل

أستراليا

أستراليا تطالب مواطنيها بمغادرة لبنان وإسرائيل

بالصور

طرق توفير الميزانية في رمضان.. نصائح عملية تساعدك على إدارة مصروف البيت

الإفطار
الإفطار
الإفطار

كيف نشجع الأطفال على الصيام دون ضغط؟.. أساليب تربوية تحببهم في العبادة

صيام الاطفال
صيام الاطفال
صيام الاطفال

مشاكل خطيرة في سيارات لكزس تتسبب في سحب الآلاف منها

لكزس
لكزس
لكزس

الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية

الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية

فيديو

تطورات أزمة الفنان أحمد ماهر

تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

تصريحات الراقصة دينا

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

سيدة تعتدي على سائق توك توك في المنوفية

سيدة تتعدى على سائق توك توك بآلة حادة أثناء سيرها في المنوفية.. والأمن يفحص الفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد