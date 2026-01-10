قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول أيام الموجة 28.. إزالة 14 حالة بناء مخالف بكفر الشيخ| صور
تأهب إسرائيلي وتحذيرات أمريكية.. مخاوف من رد إيراني واسع يستهدف قواعد واشنطن وتل أبيب
أبو ريدة يتعرض لوعكة صحية غادر بسببها مباراة مصر وكوت ديفوار
أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز منتخب مصر على كوت ديفوار
منتخب مصر يتألق ويبدع أمام كوت ديفوار ويبلغ المربع الذهبي بأمم أفريقيا
تآكل بأصابع القدم | ننشر تقرير الطب الشرعي عن مقتل شخص من ذوي الإعاقة| خاص
رغم انتهاء العلاقة.. محمد اليماني ضيف خطيبته السابقة سيرا إبراهيم
حلب بلا ماء.. تصعيد خطير من قسد ينذر بكارثة إنسانية واشتباكات محتملة
باليوم والساعة.. موعد مباراة مصر والسنغال فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة
بعد عبور كوت ديفوار.. حسام حسن: اللاعبون قاتلوا حتى النهاية والفوز ثمرة مجهود جماعي
مانشستر سيتي يحتفل بهدف عمر مرموش في مرمى كوت ديفوار
فرحان بالتأهل.. الشربيني يطمئن الجماهير على هاني أبو ريدة
أخبار البلد

غدًا.. فتح باب الترشيح لانتخابات نقابة المهندسين

أ ش أ

أكد الدكتور معتز طلبة رئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، استعداد نقابة المهندسين لفتح باب الترشيح على كل المراكز النقابية الخالية، اعتبارًا من غدٍ الأحد.

وأشار إلى أن اللجنة ستكون في حالة انعقاد مستمر خلال الفترة المقبلة؛ من أجل تذليل أي عقبات قد تواجه العملية الانتخابية، والعمل على خروج الانتخابات في أفضل صورة تعكس مكانة وقيمة المهندسين، وذلك في إطار .

وأوضح "طلبة" أن اللجنة ستعمل بكل جهد لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وتوفير مناخ ديمقراطي يتيح لجميع المهندسين ممارسة حقهم الانتخابي بحرية كاملة، مشددًا على أن اللجنة حريصة على تطبيق اللوائح والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية بكل دقة.

من جانبه، شدد الدكتور المهندس محمد عباس سلطان وكيل اللجنة على أنه سيكون هناك تنسيق مستمر بين أعضاء اللجنة وجميع لجان الانتخابات بالنقابات الفرعية لمتابعة كافة التفاصيل الفنية والتنظيمية، والاستجابة الفورية لأي ملاحظات أو شكاوى، بما يضمن سير كافة مراحل العملية الانتخابية بسلاسة وانتظام، ويُعزِّز ثقة المهندسين في نتائجها.

بدوره، أكد المهندس الاستشاري السيد حسن مقرر اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، أن اللجنة ستقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، ولن تنحاز لأي طرف، مشيرًا إلى أن جميع القرارات والإجراءات التي سيتم اتخاذها من قِبَل اللجنة تهدف إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين في الانتخابات.

وأكد "حسن" أن اللجنة حريصة على تحقيق انتخابات نزيهة وشفّافة، تليق بتاريخ نقابة المهندسين، وتعبر بصدق عن إرادة جمعيتها العمومية.

جدير بالذكر أن اللجنة تضم في عضويتها كل من المهندس هشام المناوي، والمهندس محمد ثروت فتح الباب، والمهندس ماجد المغربي، والمهندسة زينب شاور، وستستمر اللجنة في تلقي طلبات المرشحين حتى يوم الأحد 25 يناير 2026، وذلك بمقر النقابة العامة وجميع مقرات النقابات الفرعية طوال أيام الأسبوع، بدءًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 6 مساءً.

وستُجرى الانتخابات على جميع المراكز النقابية لكافة مستوياتها: (نقيب عام، وأعضاء مكملون، ورؤساء النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية– مجالس الشُّعب ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات).

ولتلقي الشكاوى والمقترحات؛ يتم مراسلة لجنة الانتخابات على الإيميل التالي [email protected] وذلك بعد كتابة اسم المهندس، ورقم العضوية، ورقم التليفون الخاص به.

