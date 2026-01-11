قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل النقوط في المناسبات الاجتماعية دينا واجب رده؟ أمين الفتوى يجيب
بعثة غذائية مصرية إلى أبيدجان لفتح أسواق جديدة وتعزيز حضور الصادرات في كوت ديفوار
الأدرينالين العالي مش هزار .. تحذير مهم من جمال شعبان
صحيفة الحالة الجنائية أهمها.. شروط الترشح لانتخابات نقابة المهندسين
التفوق التاريخي مستمر.. كيف نجح حسام حسن في تجهيز المنتخب للفوز على كوت ديفوار والوصول للمربع الذهبي بأمم إفريقيا؟
عبلة الهواري الأقرب.. من يترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب غدا؟
أول تصريح لمادورو من محبسه: لست حزينا.. أنا مقاتل ودعوات للتظاهر في فنزويلا
انخفاض كبير في درجات الحرارة.. توقعات الأرصاد الجوية للأيام المقبلة
قوى عاملة النواب: عام 2025 يمثل نقطة تحول حقيقية في مسيرة شركات قطاع الأعمال
إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا
سؤال برلماني لمضاعفة تحويلات المصريين بالخارج لمصر
بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم
الديب أبوعلي

أعلنت النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس طارق النبراوي، فتح باب الترشح لانتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية لعام 2026، (على مستوى جميع المراكز النقابية بالجمهورية)، اعتبارًا من اليوم الأحد، وذلك وفقًا للضوابط المقررة من اللجنة العليا للانتخابات.

وأوضحت النقابة، أن تقديم طلبات الترشح يتم بمقر النقابة العامة بالقاهرة، وكذلك بمقرات النقابات الفرعية، طوال أيام الأسبوع، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السابعة مساءً، على أن تُجرى الانتخابات في جميع المراكز النقابية على مستوى الجمهورية، وفق الجدول الزمني الذي أقرته اللجنة العليا.

وتشمل الانتخابات الترشح على عدد من المناصب النقابية، يأتي في مقدمتها منصب النقيب العام للمهندسين، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، إلى جانب الأعضاء المكملين بالمجلس الأعلى للنقابة، فضلًا عن أعضاء مجالس الشعب الهندسية، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون نقابة المهندسين رقم (66) لسنة 1974، ولائحته الداخلية وتعديلاتهما.

وبيّنت النقابة، أن عدد الأعضاء المكملين بالمجلس الأعلى للنقابة يبلغ 11 عضوًا، يتم تمثيلهم وفق الشعب الهندسية المختلفة، وبما يراعي التوازن بين التخصصات الأساسية، وتشمل:

الشعبة الكهربائية، الشعبة المدنية، الشعبة الميكانيكية، الشعبة المعمارية، إضافة إلى شعب التعدين والبترول، والكيماويات، والغزل والنسيج، مع مراعاة التمثيل الجغرافي للنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

كما أوضحت أن انتخابات مجالس الشعب الهندسية، تُجرى داخل كل نقابة فرعية، وفق عدد المقاعد المقررة لكل شعبة، وبحسب عدد الأعضاء المسددين للاشتراكات في كل تخصص، على أن يُراعى في الترشح شرط مدة القيد بالنقابة، سواء لمن أمضوا أكثر من 15 عامًا على التخرج أو أقل من ذلك، بما يضمن تمثيل الخبرات والكفاءات الشابة داخل المجالس النقابية.

شروط الترشح لانتخابات نقابة المهندسين 

وأكدت اللجنة العليا للانتخابات أن من بين الشروط الأساسية للترشح، أن يكون المرشح مقيدًا بجدول النقابة، ومسددًا للاشتراكات النقابية، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة، مع تقديم صحيفة الحالة الجنائية، والموقف من الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، إلى جانب الالتزام الكامل بكافة القواعد المنظمة للعملية الانتخابية.

وشددت النقابة العامة للمهندسين على أن العملية الانتخابية ستُجرى تحت إشراف كامل من اللجان المختصة، وبما يضمن النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، مؤكدة حرصها على أن تعكس نتائج الانتخابات الإرادة الحقيقية للجمعية العمومية للمهندسين، ودعم دور النقابة في خدمة المهنة والدفاع عن حقوق أعضائها.

من جانبه أكد الدكتور معتز طلبة، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة ستكون في حالة انعقاد مستمر خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل تذليل أي عقبات قد تواجه العملية الانتخابية، والعمل على خروج الانتخابات في أفضل صورة تعكس مكانة وقيمة المهندسين.

وأوضح طلبة، أن اللجنة ستعمل بكل جهد لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وتوفير مناخ ديمقراطي يتيح لجميع المهندسين ممارسة حقهم الانتخابي بحرية كاملة، مشددًا على أن اللجنة حريصة على تطبيق اللوائح والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية بكل دقة.

بدوره شدد الدكتور المهندس محمد عباس سلطان، وكيل اللجنة على أنه سيكون هناك تنسيق مستمر بين أعضاء اللجنة وجميع لجان الانتخابات بالنقابات الفرعية لمتابعة كافة التفاصيل الفنية والتنظيمية، والاستجابة الفورية لأي ملاحظات أو شكاوى، بما يضمن سير كافة مراحل العملية الانتخابية بسلاسة وانتظام، ويُعزِّز ثقة المهندسين في نتائجها.

من جانبه، أكد المهندس الاستشاري السيد حسن، مقرر اللجنة العليا لانتخابات، أن اللجنة ستقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، ولن تنحاز لأي طرف، مشيرًا إلى أن جميع القرارات والإجراءات التي سيتم اتخاذها من قِبَل اللجنة تهدف إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين في الانتخابات.

وأكد حسن، أن اللجنة حريصة على تحقيق انتخابات نزيهة وشفّافة، تليق بتاريخ نقابة المهندسين، وتعبر بصدق عن إرادة جمعيتها العمومية.

جدير بالذكر أن اللجنة تضم في عضويتها كل من المهندس هشام المناوي، والمهندس محمد ثروت فتح الباب، والمهندس ماجد المغربي، والمهندسة زينب شاور، وستستمر اللجنة في تلقي طلبات المرشحين حتى يوم الأحد 25 يناير 2026، وذلك بمقر النقابة العامة وجميع مقرات النقابات الفرعية طوال أيام الأسبوع.

ولتلقي الشكاوى والمقترحات يرجى مراسلة لجنة الانتخابات على الإيميل التالي: [email protected] وذلك بعد كتابة اسم المهندس، ورقم العضوية، ورقم التليفون الخاص به.

