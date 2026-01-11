إصابة سيدتين في انقلاب سيارة على كوبري نمرة البصل بطريق المحلة - كفر الشيخ الدولي

شهد الطريق الدولي "المحلة ـ كفر الشيخ " بمحافظة الغربية منذ قليل إصابة سيدتين بعد انقلاب سيارتهما أعلى كوبري نمرة البصل وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلي طوارىء مستشفي المحلة العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة انقلاب سيارة ملاكي من أعلي كوبري الطريق الدولي "المحلة ـ كفر الشيخ" بنطاق دائرة المركز.

تحرك عاجل

انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلي طوارىء مستشفي المحلة العام.

نقل الضحايا



وأفاد شهود عيان أن السرعة الزائدة وراء انقلاب سيارة ملاكي من أعلي كوبري قرية نمرة البصل بسبب انفجار كاوتش الامامي.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.