محافظ الوادي الجديد تشارك عمال الخدمات المعاونة والمرافق الإفطار الرمضاني

في لفتةٍ إنسانية تُعمّقُ معاني المودة والترابط المجتمعي، وتحت رعاية وبحضور حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، نظّمت محافظة الوادي الجديد حفل الإفطار الجماعي للعاملين وأسرهم في قطاعات النظافة والصرف الصحي والخدمات المعاونة بالوحدة المحلية للمركز و ديوان عام المحافظة وملحقاته و مجمع المصالح الحكومية؛ بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، ومحمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي، والشيخ رمضان يوسف مدير عام الأوقاف بالمحافظة، وأعضاء مجلس الشيوخ بالمحافظة.

وخلال لقائها معهم، وجّهت المحافظ شكرها وتقديرها لتفانيهم وجهودهم المخلصة في منظومة العمل، معبّرةً عن اعتزازها وتقديرها للأيادي العاملة الشريفة التي تُسهم في رسم صورة المُحافظة الحضارية، ومؤكدةً على أهمية دورهم كركيزة أساسية تضمن سير العمل بكفاءة، ويكتمل بها تحقيق إنجازات المحافظة المُشرّفة.