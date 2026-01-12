بسعة 600 طن.. محافظ كفر الشيخ يتفقد إنشاء مصنع تدوير المخلفات بدسوق| صور

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، أعمال إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة البلدية بقرية شابة بمركز دسوق، والمقام على مساحة 51 ألف متر مربع (نحو 12 فدانًا)، بطاقة إنتاجية 600 طن يوميًا.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، والمهندس إبراهيم عبدالله، المنسق العام للمشروع بالهيئة العربية للتصنيع، وعصام القصيف، رئيس جهاز النظافة والتجميل، والمهندس محمد عبدالمنعم، المدير التنفيذي للمشروع، والاستشاريين التنفيذيين وعدد من القيادات التنفيذية.

استمع محافظ كفرالشيخ إلى عرض تفصيلي حول الموقف التنفيذي للمشروع، شمل المراحل الإنشائية والمدنية والميكانيكية، حيث بلغت نسبة الإنجاز فى الأعمال المدنية نحو 60٪، مشددًا على ضرورة الإسراع في التنفيذ والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد.

تفقد محافظ كفر الشيخ مكونات المصنع المختلفة، شملت المبنى الإداري، ومبنى العمال، وورش الصيانة، وجراج السيارات، وخزان الحريق، ومبنى الاستقبال، وخط الفرز الميكانيكي، وخزانات الصرف، وأعمال إنشاء البلاطات الخرسانية، وأعمال تركيب السور المعدني، وغيرها من قطاعات ومكونات المصنع، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة الكامل للمشروعات التنموية والخدمية كافة.

أشار محافظ كفر الشيخ إلى أن مصانع تدوير المخلفات الصلبة بالمحافظة تأتي ضمن مشروعات تطوير مصرف كتشنر، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإسراع في تنفيذ المشروعات القومية لتحسين جودة المياه والصحة العامة بالمناطق المحيطة بمصرف كتشنر.

أضاف محافظ كفر الشيخ أن المصنع يُعد جزءًا من منظومة متكاملة تضم 4 مصانع لتدوير المخلفات الصلبة على مستوى المحافظة، تستهدف تحويل المخلفات إلى موارد اقتصادية، والقضاء على التراكمات العشوائية، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب تخصيص 82 فدانًا لإقامة مدفن صحي بمدينة بلطيم، ورفع كفاءة مصانع المخلفات في بيلا وسيدي سالم، ونقل مقلب أبو عمر ومقلب البكاتوش خارج الحيز العمراني، والتعاقد مع 4 شركات متخصصة في مجال النظافة، لتطوير منظومة النظافة.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن مكون المخلفات الصلبة يمثل أحد الركائز الأساسية لمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر، والذي يهدف إلى إنشاء منظومة وطنية متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، تشمل إنشاء مصانع ومحطات وسيطة، وإغلاق المقالب العشوائية، وتعزيز عمليات الجمع والنقل والتدوير، بما يدعم الاستقرار البيئي والاجتماعي والاقتصادي.

كما استعرض محافظ كفرالشيخ مشروعات البنية التحتية المقترحة، ومن أبرزها محطة المعالجة الميكانيكية والبيولوجية بكفرالشيخ (قرية الحمراوي)، على مساحة 7 أفدنة بطاقة 600 طن/يوم، وتخدم مناطق كفرالشيخ وقلين وسيدي غازي ومسير، ومحطة المعالجة بدسوق على مساحة 12 فدانًا بطاقة 600 طن/يوم، وتخدم مدينة دسوق ومركز فوه، ومحطة الحامول، الجاري تنفيذها بقرية البنا، على مساحة 14 فدانًا، بنفس الطاقة الإنتاجية، لخدمة الحامول والرياض وبلطيم وبرج البرلس ومصيف بلطيم، مشدداً على الإسراع في معدلات التنفيذ، وتوفير كافة سبل الدعم لتلك المشروعات البيئية الحيوية، التي تسهم في تحسين الصحة العامة، وتقليل التلوث، وتحقيق أهداف الدولة في التحول نحو إدارة مستدامة للمخلفات، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.