محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال رفع كفاءة الطرق بالحامول | صور

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أعمال رفع كفاءة وتمهيد طريق قرية أبو ساري بمركز الحامول، بطول 2 كم، تحت إشراف السيد حمزة، رئيس مركز ومدينة الحامول، وذلك ضمن مبادرة «تأهيل الطرق» على مستوى المحافظة، وفي إطار «خطة شاملة» لتطوير مختلف القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

أوضح محافظ كفر الشيخ أن المبادرة تستهدف تمهيد وتسوية وتأهيل ورفع كفاءة الشوارع والطرق ذات الرصف القديم، إلى جانب استخدام طبقة الأسفلت المتهالكة أو فرد طبقة سن بالطرق غير المرصوفة، باستخدام معدات التدخل السريع بديوان عام المحافظة، وذلك لتيسير الحركة، وسرعة التنقل، والحفاظ على المركبات والسيارات، والسير عبر طرق ممهدة.

أكد محافظ كفر الشيخ، استمرار تنفيذ المبادرة في جميع قرى ومدن ومراكز المحافظة، بالتوازي مع عدة مبادرات أخرى، منها مبادرة «كفرالشيخ للأخضر» لزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة وتحسين البيئة وتعزيز المظهر الجمالي.

وأشار إلى استمرار مبادرة «كفر الشيخ بتنور» لتطوير منظومة الإنارة العامة، ومبادرة «كفرالشيخ نظيفة» لتطوير منظومة النظافة والتجميل والحفاظ على نظافة الشوارع والميادين ، ومبادرة «من التكهين إلى التشغيل» لصيانة المعدات والمركبات المتهالكة بدلًا من تكهينها لتوفير المال العام.