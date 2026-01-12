قومي المرأة بـ كفر الشيخ يهنئ الأقباط بمناسبة عيد الميلاد.. صور

زار وفد فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ برئاسة الدكتورة أماني شاكر، مقررة الفرع وعضو بيت العائلة المصرية، أمس الأحد، كنيسة الشهيد العظيم مارمينا والقديس الشهيد البابا كيرلس بغرب مدينة كفر الشيخ؛ لتقديم التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ضم الوفد كلاً من: فريدة المزين المقرر المناوب وعضوات الفرع، الدكتورة ماجدة عمر، والدكتورة آيات شمس، عميدة كلية الآداب، والإعلامية إيمان بشت، والدكتورة شيماء عكاشة.

وكان في استقبال الوفد القمص ياكوبس أسعد كاهن كنيسة مارمينا ونائب رئيس بيت العائلة المصرية بكفر الشيخ والقس يسطس سمير، والمكرسة تاسوني عضوة فرع المجلس.

وقدم الوفد التهنئة لأشقائنا الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وسط أجواء يسودها المحبة والود، مؤكدين أن مصر ستظل نسيجًا وطنيًا واحدًا يجمع أبناءها على الاحترام والتآخي.