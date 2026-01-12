قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد التحسن.. الأرصاد تكشف مفاجآت مهمة للمواطنين عن حالة الطقس
استعدوا.. تقلبات جوية سريعة تضرب تلك المناطق خلال الساعات المقبلة
الأرصاد: تحرك الرمال المثارة باتجاه الشرق وتدهور مستوى الرؤية
حسن الخاتمة يهز القلوب.. شاب يفارق الحياة أثناء صلاة الفجر
وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية
محمد صلاح يشارك الأساطير في إعلان الكرة الجديدة لدوري أبطال أوروبا
تفاصيل مران الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش بكأس عاصمة مصر
رئيس البورصة المصرية: نستعد لقيد شركات كبيرة وطرح أدوات استثمار جديدة في 2026
القادم أسوأ.. الأرصاد تحذر من رياح وأتربة وتقلبات جوية غدا بهذه المناطق
النقل: طفرة غير مسبوقة في منظومة السكك الحديدية وتطوير 364 محطة ضمن رؤية "مصر 2030"
موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء
11 صفحة مزيفة.. وزارة النقل: لا يوجد أي حساب يخص الفريق كامل الوزير على فيسبوك
محافظات

محافظ كفر الشيخ يبحث موقف أراضي قرى بر بحري .. صور

محمود زيدان

أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أن حل مشكلات المواطنين والاستجابة السريعة لشكاواهم يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، قائلاً: «سعادتي الحقيقية تكون عندما أرى فرحة المواطن بعد حل مشكلته»، في إطار من المسؤولية واحترام القانون، وبما يحقق العدالة ويراعي البعد الاجتماعي والإنساني.

جاء ذلك خلال لقاء موسع، اليوم الاثنين، مع ممثلي أهالي قرى بر بحري بمركزي بلطيم ومطوبس، بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والمهندس عبدالباري عبدالدايم، وكيل الوزارة_رئيس الإدارة المركزية للثروة السمكية، وبدر حلمي زيدان، مدير عام الشئون القانونية، ومحمود رفعت، مدير أملاك الدولة، والمهندس محمد بلتاجي، مدير عام الإنتاج والتشغيل بمنطقة الثروة السمكية، وعدد من المواطنين ممثلي القرى.

أوضح محافظ كفرالشيخ أنه تم فحص شكاوى أهالي قرى بر بحري، ودراسة موقف أراضي القرى الواقعة في نطاق 200 متر بمحاذاة الطريق الدولي الساحلي جنوبًا، مؤكدًا السير بخطوات جادة ومنظمة في إجراءات إنهاء معاناة الأهالي، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وصولًا إلى حلول قانونية واضحة ومستقرة.

أشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن هذا التحرك يأتي في إطار التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم على أرض الواقع، بما يعزز الثقة بين المواطن وأجهزة الدولة، ويضمن سرعة التعامل مع الملفات الشائكة.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن الدولة تعمل بكل طاقتها على حل مشكلات المواطنين في كافة القطاعات وعلى جميع المستويات، انطلاقًا من أن المواطن هو محور التنمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

واختتم محافظ كفر الشيخ بالتأكيد على استمرار تلقي شكاوى المواطنين ومقترحاتهم عبر الخط الساخن للأزمات والطوارئ (114) بجانب الرقم (0473220792) لتلقي شكاوى واستغاثات المواطنين، والتعامل الفوري معها، بما يحقق حياة كريمة وآمنة لأهالي المحافظة.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ البرلس

