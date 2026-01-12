محافظ كفر الشيخ يبحث موقف أراضي قرى بر بحري .. صور

أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أن حل مشكلات المواطنين والاستجابة السريعة لشكاواهم يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، قائلاً: «سعادتي الحقيقية تكون عندما أرى فرحة المواطن بعد حل مشكلته»، في إطار من المسؤولية واحترام القانون، وبما يحقق العدالة ويراعي البعد الاجتماعي والإنساني.

جاء ذلك خلال لقاء موسع، اليوم الاثنين، مع ممثلي أهالي قرى بر بحري بمركزي بلطيم ومطوبس، بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والمهندس عبدالباري عبدالدايم، وكيل الوزارة_رئيس الإدارة المركزية للثروة السمكية، وبدر حلمي زيدان، مدير عام الشئون القانونية، ومحمود رفعت، مدير أملاك الدولة، والمهندس محمد بلتاجي، مدير عام الإنتاج والتشغيل بمنطقة الثروة السمكية، وعدد من المواطنين ممثلي القرى.

أوضح محافظ كفرالشيخ أنه تم فحص شكاوى أهالي قرى بر بحري، ودراسة موقف أراضي القرى الواقعة في نطاق 200 متر بمحاذاة الطريق الدولي الساحلي جنوبًا، مؤكدًا السير بخطوات جادة ومنظمة في إجراءات إنهاء معاناة الأهالي، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وصولًا إلى حلول قانونية واضحة ومستقرة.

أشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن هذا التحرك يأتي في إطار التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم على أرض الواقع، بما يعزز الثقة بين المواطن وأجهزة الدولة، ويضمن سرعة التعامل مع الملفات الشائكة.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن الدولة تعمل بكل طاقتها على حل مشكلات المواطنين في كافة القطاعات وعلى جميع المستويات، انطلاقًا من أن المواطن هو محور التنمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

واختتم محافظ كفر الشيخ بالتأكيد على استمرار تلقي شكاوى المواطنين ومقترحاتهم عبر الخط الساخن للأزمات والطوارئ (114) بجانب الرقم (0473220792) لتلقي شكاوى واستغاثات المواطنين، والتعامل الفوري معها، بما يحقق حياة كريمة وآمنة لأهالي المحافظة.