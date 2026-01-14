محافظ كفر الشيخ يوجه بصرف طريق طويلة نشرت بقلين | صور

وجه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، برصف طريق طويلة نشرت بمركز قلين، في إطار خطة المحافظة لتحسين المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين.

وبدأت أعمال رفع طبقة الأسفلت المتهالكة، تمهيدًا لتنفيذ الأسفلت الجديد، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 / 2026.

أكد محافظ كفر الشيخ أن أعمال الرصف تأتي في إطار خطة المحافظة لتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها، بما يحقق سهولة الحركة المرورية ويخدم أهالي المنطقة.

وشدد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية والمواصفات الفنية المعتمدة، مع المتابعة الميدانية المستمرة لضمان جودة التنفيذ وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.