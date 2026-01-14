بمساحة 10 قراريط.. تنفيذ 11 قرار إزالة بمركز الرياض في كفر الشيخ| صور

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، انطلاق المرحلة الأولى من الموجة الـ 28 لإزالة التعديات، والتي أسفرت عن تنفيذ 11 قرار إزالة بمساحة 10 قراريط في مركز الرياض.

وتأتي هذه الحملات بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة الجهات المعنية للتصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل.

وشدد المحافظ على ضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية وإزالتها في المهد، مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تشمل مصادرة معدات ومواد البناء.

كما شدد على تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين والمقاولين، ومنع توصيل أي مرافق للمباني المخالفة، مؤكداً أن الحفاظ على الرقعة الزراعية هو حماية لحقوق الأجيال القادمة.

كما وجه رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة المستمرة للأراضي التي تم إخلاؤها لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى، وتكثيف الرقابة على مدار 24 ساعة من خلال غرف العمليات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، مع محاسبة أي مسؤول يثبت تقاعسه في أداء مهامه بملف إزالة التعديات وفرض هيبة الدولة.