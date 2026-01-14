كفر الشيخ.. تكثيف حملات النظافة والتجميل بالرياض| صور

تابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض بكفر الشيخ، سير العمل بمنظومة النظافة وخطوط سير المعدات بنطاق مركز ومدينة الرياض وقري الرياض.

يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات وتكليفات اللواء دكتور علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ تكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانياً.

وتابع رئيس المدينة سير العمل بمنظومة النظافة بشوارع المدينة ورفع المخلفات والقمامة بشوارع المدينة الرئيسية والفرعية ومتابعة أعمال النظافة الدورية للتأكد من رفع التراكمات الطينية والقمامة بالشوارع و الحفاظ على مستوى النظافة بالمدينة.

وأشار إلى إلى أعمال تنظيف الاحواض من الحشائش، وتقليم وتهذيب الاشجار ورعايتها واعمال الرى وإضافة زراعات جديدة بالأحواض الزراعية المنتشرة بمداخل المدينة وعمل حملات نظافة ورفع الأتربة ورفع كفاءة المداخل بالإضافة الى تمهيد وتسوية الشوارع الداخلية ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات.

كما قام رؤساء القرى بمتابعة المشروعات القومية القائمة بالقرى واستكمال أعمال رفع كفاءة النظافة العامة، فضلاً عن استمرار العمل، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، والمتابعة على مدار الساعة بالإضافة الى المرور على كافة القطاعات الخدمية ومتابعة المرافق الحيوية محطات المياه والصرف بالإضافة إلى حل مشاكل الصرف وتطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب والمشروعات القائمة بنطاق القرى وتوابعها.