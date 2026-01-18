لتوليه مهام عمله.. محافظ كفر الشيخ يهنئ رئيس المحكمة الابتدائية الجديد

قدم اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، التهنئة للمستشار محمود أحمد الغايش، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء رسالته القضائية.

أعرب محافظ كفر الشيخ عن أهمية العمل التكاملي والتنسيق المستمر بين المحافظة ومختلف الجهات القضائية، بما يسهم في الحفاظ على المال العام وصون مقدرات الوطن، وحماية حقوق المواطنين، إلى جانب تعزيز آليات التعاون المشترك بين رجال القضاء ومسئولي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

من جانبه، قدم رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية خالص الشكر والتقدير لمحافظ كفرالشيخ على هذه الزيارة الكريمة والتهنئة، مثمنًا جهوده الوطنية المخلصة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بكافة قطاعات محافظة كفر الشيخ.