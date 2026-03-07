قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسئولون إيرانيون: نستعد لمهاجمة أهداف أمريكية جديدة
عيد الأم 2026 إجازة رسمية.. مفاجأة سارة للملايين
أسعار اللحوم في مصر اليوم 7 مارس 2026 وكم سجل الفلتو
ترامب: إيران ستتعرض لضربة قوية للغاية اليوم
ترامب: ضربنا 42 سفينة حربية إيرانية خلال 3 أيام
700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن
مدبولي: الدولة لا تبني مجرد جدران بل تشيد مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تُلبي مطالب المواطنين
وفد الزراعة يزور الإسماعيلية لمتابعة المكافحة الحيوية وتعزيز العمل الحقلي
القوات الإسرائيلية تفشل في العثور على رفات الطيار المفقود في لبنان منذ 40 عاما
الحرس الثوري: هاجمنا ناقلة نفط مملوكة للولايات المتحدة في مضيق هرمز
بسبب الأجرة| سائق تو توك يعتدي على ربة منزل ويقذف منزلها بالحجارة
تقرير سري: الهجوم الأمريكي على إيران لن يحقق الاستسلام الكامل للنظام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خلافات على أولوية المرور.. ضبط طرفي مشاجرة بين 6 أشخاص بالجيزة

ضبط طرفي مشاجرة بين 6 أشخاص بالجيزة
ضبط طرفي مشاجرة بين 6 أشخاص بالجيزة
مصطفى الرماح   -  
إسلام دياب

كشف الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وحدوث مشاجرة بين طرف أول (3 أشخاص) طرف ثان (3 أشخاص) جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور ، لخلافات حول أولوية المرور بين أحد أفراد الطرف الأول وآخر من الطرف الثانى حال سير الأول بمركبة "تروسيكل" خاصته ، قاموا على إثرها بالتعدى على بعض وتدخل باقى الأفراد لمناصرة ذويهم بإستخدام "عصى خشبية"دون حدوث إصابات.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهم العصى الخشبية المستخدمة فى التعدى، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية مواقع التواصل الاجتماعي مشاجرة أشخاص الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

صورة ارشيفية

رفضت وجود الضرة بشقتها.. زوج يشعل النار في زوجته قبل الإفطار

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل

الاتحاد السكندري

صدمة.. الفيفا يعلن ايقاف القيد لنادي الاتحاد السكندري 3 فترات

ترشيحاتنا

الشيخ السيد سعيد

في ذكرى ميلاده.. أبرز المعلومات عن سلطان المقارئ الشيخ السيد سعيد

د. محمد مختار جمعة

مختار جمعة: الدعاء جوهر العبادة واستجابته تتحقق عبر 3 عطايا ربانية

«ملتقى الأزهر بلغة الإشارة» يتناول فضل العشر الأواخر من شهر رمضان

«ملتقى الأزهر بلغة الإشارة» يتناول فضل العشر الأواخر من شهر رمضان

بالصور

تطورات درامية قوية فى الحلقة 17 من «على قد الحب»

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

محافظ الإسكندرية يتابع استعدادات التدريب العملي لمجابهة الأزمات والكوارث

اجتماع بالمحافظة
اجتماع بالمحافظة
اجتماع بالمحافظة

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 11 ندوة توعوية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

حملات تفتيشية مفاجئة على الطرق الرئيسية بمراكز ومدن الشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد