خلافات على أولوية المرور.. ضبط طرفي مشاجرة بين 6 أشخاص بالجيزة

كشف الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وحدوث مشاجرة بين طرف أول (3 أشخاص) طرف ثان (3 أشخاص) جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور ، لخلافات حول أولوية المرور بين أحد أفراد الطرف الأول وآخر من الطرف الثانى حال سير الأول بمركبة "تروسيكل" خاصته ، قاموا على إثرها بالتعدى على بعض وتدخل باقى الأفراد لمناصرة ذويهم بإستخدام "عصى خشبية"دون حدوث إصابات.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهم العصى الخشبية المستخدمة فى التعدى، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.