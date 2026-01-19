تقديم خدمات طبية لـ 2256 مواطنًا بقرية أبو مندور في كفر الشيخ

اختتمت فعاليات القافلة الطبية بقرية أبو مندور مركز دسوق، التي نظمتها مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ لمدة يومين.

جاءت هذه القافلة تحت رعاية اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بإشراف جمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق، بالتنسيق مع الدكتور محمد أبو السعد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتورة منال المنوفي مدير الإدارة الصحية بدسوق.

قدمت القافلة خدمات الكشف العلاجي في 11 عيادة طبية تخصصية شملت 10 تخصصات وهي:(الباطنة – الأطفال – الجراحة العامة – الجلدية – النساء – تنظيم الأسرة – الأسنان – العظام – الرمد – الأنف والأذن).

نجحت القافلة في توقيع الكشف الطبي على 1456 مواطنًا خلال يومي عمل القافلة، إلى جانب إجراء 219 تحليلًا طبيًا ما بين تحاليل الدم والطفيليات، و61 أشعة تشخيصية (عادية وسونار)، فضلًا عن إقامة ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 360 مواطنًا، تناولت موضوعات التوعية بالأمراض المزمنة وطرق الوقاية منها.

وفي إطار استدامة مبادرات الصحة العامة مثل "100 مليون صحة" و"افحص واطمئن"، تم خلال القافلة إجراء 142 فحصًا طبيًا لعدد ٧١ مواطنًا للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، وتم تحويل 18 مريضًا إلى أقرب مستشفى لاستكمال الفحوصات الطبية واستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى تقديم الدواء والخدمات الطبية مجانًا لجميع المترددين على القافلة، ضمن خطة وزارة الصحة المدرجة بإدارة القوافل العلاجية بقرى ومركز دسوق.

القافلة جاءت بحضور الدكتور محمد الغباشي، مدير الإدارة العامة للقوافل العلاجية بوزارة الصحة، والدكتور مجدي شنح منسق القوافل العلاجية بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، وأحمد المصري نائب رئيس المركز والمدينة، وعماد حسين رئيس قرية أبو مندور وفريق العمل المعاون.