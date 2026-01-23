توجيه عاجل من رئيس جامعة القاهرة الأهلية يخص نتيجة الفصل الدراسي الأول

أجرى الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية موسعة بكليات جامعة القاهرة الأهلية والفرع الدولي، وذلك في اليوم الأخير لامتحانات الفصل الدراسي الأول، للاطمئنان على انتظام سير العمل داخل لجان الامتحانات والكنترولات، والتأكد من توافر المناخ الملائم للطلاب لأداء امتحاناتهم في أجواء من الهدوء والانضباط.

ورافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور محمد العطار نائب رئيس جامعة القاهرة الاهلية للشئون الأكاديمية، والدكتورة هبة نوح مساعد رئيس الجامعة لشئون الفرع الدولي، والدكتورة جيهان المنياوي عميد كليات القطاع الصحي، والدكتور عبد الهادي العوضي عميد كليات العلوم الانسانية والاجتماعية، والدكتور مصطفى عابدين عميد كليات القطاع الهندسي، وعدد من قيادات الجامعة الاهلية والفرع الدولي، حيث شملت الجولة المرور على عدد من لجان الامتحانات، ومتابعة أعمال الكنترولات، والوقوف على مدى الالتزام بالتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، وتطبيق معايير الجودة المعتمدة.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، خلال الجولة، على أهمية الالتزام بالدقة والشفافية في أعمال التصحيح والرصد، موجّهًا عمداء كليات القطاعات المختلفة بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات، والإعلان عن النتائج في التوقيتات المحددة، مع الإسراع في إجراءات تسجيل الطلاب للفصل الدراسي الثاني، بما يحقق مصلحة الطلاب ويضمن انتظام العملية التعليمية.

كما وجّه رئيس الجامعة بتفعيل دور لجان القياس والتقويم بالكليات لمراجعة وتحليل الأوراق الامتحانية عقب الانتهاء من أعمال الامتحانات، وذلك للتأكد من جودة الورقة الامتحانية، ومدى توافق الأسئلة مع نواتج التعلم المستهدفة، وتحقيق التوازن بين محتوى المقررات ومستويات القياس المختلفة، وتحليل مستويات الصعوبة والتمييز، بما يسهم في تطوير منظومة التقويم والارتقاء بجودة العملية التعليمية وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي.

وفي سياق متصل، شدد رئيس الجامعة على أهمية الاهتمام بالأنشطة الطلابية خلال الفترة المقبلة، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته المختلفة، إلى جانب التحصيل الأكاديمي، مؤكدًا الحرص على توفير بيئة جامعية متكاملة تدعم التميز العلمي والثقافي والرياضي.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد العطار أن المتابعة الميدانية المستمرة لسير الامتحانات تأتي تنفيذًا لتوجيهات معالي رئيس الجامعة ، وبما يعكس التزام جامعة القاهرة الأهلية بتطبيق أعلى معايير الجودة في العملية التعليمية، وضمان تقديم تجربة تعليمية متميزة للطلاب.

وتأتي هذه الجولة في إطار حرص قيادات الجامعة على المتابعة المباشرة والمستمرة لكافة القطاعات، وضمان حسن سير العمل، ودعم منظومة تعليمية متكاملة ترتكز على الانضباط، والجودة، والطلاب في المقام الأول.