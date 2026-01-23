حالة الطقس غدا.. الأرصاد: أجواء شديد البرودة وشبورة ضبابية وأمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس غدا السبت الموافق 24 يناير 2026، حيث يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا، بينما يعود ليكون شديد البرودة ليلًا على أغلب أنحاء البلاد.

حالة الطقس غدا في مصر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من تكوّن شبورة مائية كثيفة نسبيًا خلال الطقس غدا، في ساعات الصباح المبكر، خاصة على بعض الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وذلك في الفترة من 3 إلى 10 صباحًا.

كما توقعت هيئة الأرصاد، خلال الطقس غدا ان فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وقد تمتد جنوبًا إلى مدينتي حلايب وشلاتين.

نشاط رياح وأمطار

وحذّرت الهيئة، خلال الطقس غدا، من نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، ما قد يؤدي إلى اضطراب محدود في بعض الطرق.

وأوضحت هيئة الأرصاد، وجود فرص لتكوّن الأتربة العالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

حول درجات الحرارة غدا، المتوقعة، خلال حالة الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 21° – الصغرى 12°

السواحل الشمالية: العظمى 20° – الصغرى 11°

شمال الصعيد: العظمى 22° – الصغرى 7°

جنوب الصعيد: العظمى 25° – الصغرى 10°

وأكدت الهيئة أن هذه التوقعات تصدر بناءً على أحدث خرائط الطقس، مع التحديث المستمر في حال حدوث أي تغييرات، داعية المواطنين إلى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناتجة عن الظواهر الجوية المتوقعة.