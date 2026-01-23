قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسرة عبد الرحمن أبو زهرة تتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات
فخ النصب.. حكاية دجال الإسكندرية لهث وراء الشهرة فاسقطته الأجهزة الأمنية
تعرف على أسماء مصابي حادث تصادم دراجة وتروسيكل في أسوان
حالة الطقس غدا.. الأرصاد: أجواء شديد البرودة وشبورة ضبابية وأمطار
7 نجوم سوبر | لعنة الإصابات تضرب الزمالك قبل مواجهة المصري
شاهد.. غرفة ملابس الأهلي بإستاد برج العرب قبل مواجهة يانج أفريكانز
زوجة الشهيد عامر عبد المقصود تروى لـ صدى البلد تفاصيل وذكريات من حياة البطل
الحمصاني: الدولة تهتم بالعدالة الثقافية والوصول للمناطق النائية والحدودية
الذهب يحطم الأرقام.. وشعبة الذهب تكشف عن مفاجآت الأيام المقبلة
ندوة «نقد النقد الأدبي» تفتح نقاشًا حول مستقبل الناقد في العصر الرقمي بمعرض الكتاب
مؤلف السيد في حقل الأدب: تأثير صبري موسى تجاوز جيله إلى الأجيال اللاحقة
زحمة حدائق الأهرام تصل البرلمان.. نائبة تقترح تحويل المنطقة إلى حي منفصل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

حالة الطقس غدا.. الأرصاد: أجواء شديد البرودة وشبورة ضبابية وأمطار

حالة الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس غدا السبت الموافق 24 يناير 2026، حيث يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا، بينما يعود ليكون شديد البرودة ليلًا على أغلب أنحاء البلاد.

حالة الطقس غدا في مصر 

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من تكوّن شبورة مائية كثيفة نسبيًا خلال الطقس غدا، في ساعات الصباح المبكر، خاصة على بعض الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وذلك في الفترة من 3 إلى 10 صباحًا.

كما توقعت هيئة الأرصاد، خلال الطقس غدا ان فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وقد تمتد جنوبًا إلى مدينتي حلايب وشلاتين.

نشاط رياح وأمطار 

وحذّرت الهيئة، خلال الطقس غدا، من نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، ما قد يؤدي إلى اضطراب محدود في بعض الطرق.

وأوضحت هيئة الأرصاد، وجود فرص لتكوّن الأتربة العالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

حول درجات الحرارة غدا، المتوقعة، خلال حالة الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 21° – الصغرى 12°

السواحل الشمالية: العظمى 20° – الصغرى 11°

شمال الصعيد: العظمى 22° – الصغرى 7°

جنوب الصعيد: العظمى 25° – الصغرى 10°

وأكدت الهيئة أن هذه التوقعات تصدر بناءً على أحدث خرائط الطقس، مع التحديث المستمر في حال حدوث أي تغييرات، داعية المواطنين إلى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناتجة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

