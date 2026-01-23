لقطات من ملعب برج العرب لـ جماهير الأهلي.. صور

شارك الإعلامي أحمد شوبير لقطات من ملعب برج العرب لـ جماهير الأهلي.

جماهير الأهلي

وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"جماهير الأهلي من ملعب برج العرب".

وأعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأهلي لخوض مباراة يانج أفريكانز التنزاني التي تجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة، على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - مروان عثمان.