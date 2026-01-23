شوبير يشوق متابعيه لـ حلقة الناظر.. اليوم

شوق الإعلامي أحمد شوبير متابعيه لـ حلقة برنامج "الناظر" اليوم المذاع عبر فضائية النهار.

وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"انتظرونا الليلة وحلقة جديدة من برنامج ⁧#الناظر⁩ مع الكابتن أحمد شوبير في الـ 10:30 مساءً على شاشة #النهار

ضيوف حلقة اليوم

الكابتن / رمضان السيد

الكابتن / ماهر همام".

وكانت قد اندلعت حالة من الجدل في الوسط الرياضي بعد تبادل تصريحات حادة بين عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، وأحمد شوبير، الإعلامي وحارس الأهلي الأسبق، بشأن مستوى مصطفى شوبير خلال مشاركته في بطولة أمم أفريقيا.



الحضري قلل من حجم الإشادات التي حصل عليها مصطفى شوبير، معتبرًا أن عدد الكرات التي واجهها كان محدودًا ولا يسمح بتقييم حقيقي لمستواه، خاصة أن بعض المباريات كانت تحصيل حاصل.



في المقابل، دافع أحمد شوبير عن نجله، مؤكدًا أن مشاركته جاءت ضمن مكاسب البطولة، وأنه ظهر بشكل جيد عند منحه الفرصة، مشيرًا إلى أن الهجوم عليه يحمل طابعًا شخصيًا وليس فنيًا، داعيًا إلى دعم اللاعبين وعدم التقليل من نجاحاتهم.