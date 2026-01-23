تفاصيل الأزمة.. جدال كبير بين شوبير وعصام الحضري

اندلعت حالة من الجدل في الوسط الرياضي بعد تبادل تصريحات حادة بين عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، وأحمد شوبير، الإعلامي وحارس الأهلي الأسبق، بشأن مستوى مصطفى شوبير خلال مشاركته في بطولة أمم أفريقيا.



الحضري قلل من حجم الإشادات التي حصل عليها مصطفى شوبير، معتبرًا أن عدد الكرات التي واجهها كان محدودًا ولا يسمح بتقييم حقيقي لمستواه، خاصة أن بعض المباريات كانت تحصيل حاصل.



في المقابل، دافع أحمد شوبير عن نجله، مؤكدًا أن مشاركته جاءت ضمن مكاسب البطولة، وأنه ظهر بشكل جيد عند منحه الفرصة، مشيرًا إلى أن الهجوم عليه يحمل طابعًا شخصيًا وليس فنيًا، داعيًا إلى دعم اللاعبين وعدم التقليل من نجاحاتهم.



ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.