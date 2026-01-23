قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توجيه عاجل من رئيس جامعة القاهرة الأهلية يخص نتيجة الفصل الدراسي الأول
جميع الأنواع والأحجام.. أسعار فوانيس رمضان 2026 في مصر
عقوبات أمريكية ضد إيران تستهدف 9 سفن من أسطول الظل
قائمة ريال مدريد أمام فياريال في الدوري الإسباني
محمد صبحي في المستشفى للمرة الثانية.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان
شوبير يشوق متابعيه لـ حلقة الناظر.. اليوم
تعرض لأزمة قلبية.. تعرف على تطورات الحالة الصحية للشيخ مصطفى العدوي
الدردير: الأهلي والله يا جماعة فرقة جبارة وهتكسب افريقيا من بدري كمان
متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل
كرة القدم النسائية| الأهلي يهزم البنك الأهلي بـ 4 أهداف في الدوري
سلامة داود: “إمام الإنسانية” قراءة عميقة في البعد الإنساني لـ شيخ الأزهر
رياضة

مينا ماهر لـ محمد السيد :مبروك عليك الزمالك

محمد السيد
محمد السيد
باسنتي ناجي

هنأ الإعلامي مينا ماهر اللاعب محمد السيد نجمالزمالك  بشأن تجديد عقده لمدة ٣ مواسم ونصف.

محمد السيد 

وكتب مينا ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مبروك عليك الزمالك يا محمد ".

و أعلن نادي الزمالك تجديد عقد محمد السيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم لمدة ٣ مواسم ونصف.

ويعقد نادي الزمالك جلسة جديدة مع وكيل المغربي محمود بنتايج فى قادم الساعات لحسم مصير عودته إلي صفوف القلعة البيضاء مجددا من عدمه.

كان وكيل اللاعب المغربي محمود بنتايج نفى وجود مفاوضات جديدة مؤكدًا عدم تواصل رسمي من الإدارة.

الجلسة الحالية بين إدارة نادي الزمالك واللاعب المغربي محمود بنتايج تأتي كفرصة أخيرة للوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين، خاصة مع حاجة الفريق لخدمات اللاعب المغربي محمود بنتايج في الفترة المقبلة.

ومن المقرر فى حال التوصل لإتفاق على آلية صرف مستحقات اللاعب المغربي محمود بنتايج أن يتم توقيع عقد جديد مع إدارة نادي الزمالك.

