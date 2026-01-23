قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توجيه عاجل من رئيس جامعة القاهرة الأهلية يخص نتيجة الفصل الدراسي الأول
جميع الأنواع والأحجام.. أسعار فوانيس رمضان 2026 في مصر
عقوبات أمريكية ضد إيران تستهدف 9 سفن من أسطول الظل
قائمة ريال مدريد أمام فياريال في الدوري الإسباني
محمد صبحي في المستشفى للمرة الثانية.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان
شوبير يشوق متابعيه لـ حلقة الناظر.. اليوم
تعرض لأزمة قلبية.. تعرف على تطورات الحالة الصحية للشيخ مصطفى العدوي
الدردير: الأهلي والله يا جماعة فرقة جبارة وهتكسب افريقيا من بدري كمان
متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل
كرة القدم النسائية| الأهلي يهزم البنك الأهلي بـ 4 أهداف في الدوري
سلامة داود: “إمام الإنسانية” قراءة عميقة في البعد الإنساني لـ شيخ الأزهر
أول تعليق من محمد السيد عقب تجديد عقده مع الزمالك

إسلام مقلد

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، تجديد عقد محمد السيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، لمدة ثلاثة مواسم ونصف، خلال الفترة الحالية، وذلك في إطار خطة النادي للحفاظ على القوام الأساسي للفريق ودعم الاستقرار الفني.

وجاء تجديد التعاقد بالتنسيق مع جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، حيث وقع اللاعب على عقود التجديد خلال جلسة رسمية مع إدارة الكرة، عقب الاتفاق على جميع التفاصيل المالية والتعاقدية، دون وجود أي خلافات بين الطرفين.

رسالة اللاعب بعد التجديد

وعقب الإعلان الرسمي، وجّه محمد السيد رسالة مباشرة للجماهير، ردًا على ما تردد خلال الفترة الماضية من شائعات حول مستقبله، حيث قال في فيديو نشره الحساب الرسمي لنادي الزمالك: مش كل اللي بيتقال حقيقة، واللي يعرفني يعرف إني مبهربش، في أماكن بترجعك لنفسك، والزمالك مش مجرد نادي، ده بيتي.

وتعكس كلمات اللاعب تمسكه الشديد بالاستمرار داخل القلعة البيضاء، ورفضه لكل ما أُثير حول رغبته في الرحيل، مؤكدًا ارتباطه الكبير بالنادي وجماهيره، واعتباره الزمالك بيته الأول.

تجديد عقد اللاعب

ويأتي تجديد عقد محمد السيد ضمن سياسة مجلس الإدارة الحالية، التي تستهدف الحفاظ على العناصر المميزة داخل الفريق، خاصة اللاعبين الشباب الذين يمثلون مستقبل النادي، في ظل القناعة الفنية بقدرات اللاعب وما يقدمه من مستويات ثابتة في خط الوسط.

ويُعد محمد السيد من العناصر التي حجزت لنفسها مكانًا مهمًا في صفوف الزمالك خلال الفترة الأخيرة، بفضل التزامه الفني وتطوره المستمر، ما دفع الإدارة للتحرك مبكرًا وتأمين استمراره بعقد طويل الأمد، في خطوة لاقت ارتياحًا واسعًا داخل أروقة النادي وبين جماهيره.

سر طعم المطاعم في البيت.. 7 إضافات بسيطة تغيّر الأكلة تمامًا
وصفات بعجينة واحدة تكفي 5 أصناف.. وفّري وقتك ومجهودك
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
ندوة تثقيفية
