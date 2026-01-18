قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اهتمام فرنسي وخلافات التجديد تضع محمد السيد أمام قرار حاسم مع الزمالك
«توروب» يطلب تقريرًا فنيًا عاجلًا عن يانج أفريكانز قبل مواجهة دوري أبطال أفريقيا
بلومبرج: أمريكا تطلب مليار دولار لكل من يُريد الاشتراك بمجلس سلام غـ.ـزة
سيراميكا كليوباترا يقترب من الحصول على خدمات «رضا بوبو»
رحيل ملك الشمعدان .. طاهر القويري قصة نجاح مُلهمة في مصر | انفوجراف
حادثة مؤسفة في نهائي السوبر الجزائري | شاهد
ناقد رياضي يكشف مفاجأة بشأن أرقام مصطفي محمد .. تفاصيل
ناقد رياضي: المركز الرابع «إنجاز إيجابي».. ومنتخب مصر قدّم بطولة كبيرة
أقل سعر دولار اليوم الأحد 18-1-2026
إعلامي: إطلاق صافرات الاستهجان خلال النشيد الوطني المصري في مباراة نيجيريا «خط أحمر»
مسئول أمريكي يُهين نتنياهو: نفد صبرنا منه .. وإدارة غــزة أمر لا يخصه
رياضة

اهتمام فرنسي وخلافات التجديد تضع محمد السيد أمام قرار حاسم مع الزمالك

محمد السيد لاعب الزمالك
محمد السيد لاعب الزمالك
علا محمد

قال الإعلامي خالد الغندور، إن مفاوضات تجديد عقد محمد السيد لاعب الزمالك شهدت خلافات خلال الساعات الماضية، بعد جلسة جمعت عبد الرحمن إسماعيل مدير التعاقدات بالنادي مع وكيل اللاعب.

وأكد الغندور خلال تصريحاته عبر برنامجه ستاد المحور، أن جون إدوارد المدير الرياضي أبلغ إدارة التعاقدات برغبته في أن يكون العقد لمدة أربع سنوات، وهو ما خالف الاتفاق المبدئي الذي كان ثلاث سنوات فقط.

وطلب وكيل اللاعب منحة تعاقد بقيمة 4 ملايين جنيه بعد تخفيضها من 5 ملايين، بينما تمسك الزمالك بسقف 3 ملايين جنيه.

في المقابل، استقرت الإدارة على الإبقاء على الراتب السنوي دون زيادة، مع استمرار المفاوضات لحسم الملف قريبًا.

يأتى ذلك في ظل اهتمام فرنسي من أحد أندية وسط جدول الدوري الفرنسي، خلال الفترة الحالية، باللاعب.

ويقوم محمد السيد في الوقت الحالي بدراسة العرض المقدم بالتنسيق مع وكيله، على أن تُعقد جلسة الأسبوع المقبل تجمع اللاعب ووكيله مع مسؤولي نادي الزمالك، من أجل حسم الملف بشكل نهائي، سواء بالاستمرار داخل صفوف الفريق أو مناقشة مستقبله التعاقدي في حال الموافقة على خوض تجربة الاحتراف الخارجي.

الإعلامي خالد الغندور خالد الغندور مفاوضات تجديد عقد محمد السيد الزمالك عبد الرحمن إسماعيل مدير التعاقدات جون إدوارد محمد السيد

