اهتمام فرنسي وخلافات التجديد تضع محمد السيد أمام قرار حاسم مع الزمالك

قال الإعلامي خالد الغندور، إن مفاوضات تجديد عقد محمد السيد لاعب الزمالك شهدت خلافات خلال الساعات الماضية، بعد جلسة جمعت عبد الرحمن إسماعيل مدير التعاقدات بالنادي مع وكيل اللاعب.

وأكد الغندور خلال تصريحاته عبر برنامجه ستاد المحور، أن جون إدوارد المدير الرياضي أبلغ إدارة التعاقدات برغبته في أن يكون العقد لمدة أربع سنوات، وهو ما خالف الاتفاق المبدئي الذي كان ثلاث سنوات فقط.

وطلب وكيل اللاعب منحة تعاقد بقيمة 4 ملايين جنيه بعد تخفيضها من 5 ملايين، بينما تمسك الزمالك بسقف 3 ملايين جنيه.

في المقابل، استقرت الإدارة على الإبقاء على الراتب السنوي دون زيادة، مع استمرار المفاوضات لحسم الملف قريبًا.

يأتى ذلك في ظل اهتمام فرنسي من أحد أندية وسط جدول الدوري الفرنسي، خلال الفترة الحالية، باللاعب.

ويقوم محمد السيد في الوقت الحالي بدراسة العرض المقدم بالتنسيق مع وكيله، على أن تُعقد جلسة الأسبوع المقبل تجمع اللاعب ووكيله مع مسؤولي نادي الزمالك، من أجل حسم الملف بشكل نهائي، سواء بالاستمرار داخل صفوف الفريق أو مناقشة مستقبله التعاقدي في حال الموافقة على خوض تجربة الاحتراف الخارجي.