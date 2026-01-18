«الغندور» يكشف تفاصيل عرض الوحدة الإماراتي لضم «ماييلي»

كشف الإعلامي خالد الغندور، نقلًا عن مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز، أن المهاجم الدولي الكونغولي فيستون ماييلي تلقى عرضًا رسميًا من نادي الوحدة الإماراتي خلال الساعات الماضية، في خطوة قد تعجّل برحيله عن الفريق السماوي، خاصة في ظل تعثر مفاوضات تجديد تعاقده حتى الآن.

تأخر التجديد يفتح باب الرحيل

وأوضح الغندور، خلال تصريحاته ببرنامج «ستاد المحور»، أن إدارة بيراميدز لم تنجح حتى الآن في حسم ملف تجديد عقد ماييلي، وهو ما استغلته بعض الأندية الخارجية التي أبدت اهتمامها بضم اللاعب، وعلى رأسها نادي الوحدة الإماراتي، الذي قدم عرضًا مغريًا من الناحية المالية.

اقتراب اللاعب من الرحيل

وأشار الغندور إلى أن المؤشرات الحالية ترجّح كفة رحيل فيستون ماييلي عن صفوف بيراميدز خلال الفترة المقبلة، خاصة مع رغبة اللاعب في خوض تجربة احترافية جديدة، في حال عدم التوصل لاتفاق نهائي مع إدارة ناديه حول التجديد بالشروط المناسبة للطرفين.



إدارة بيراميدز أمام اختبار صعب

وتواجه إدارة بيراميدز موقفًا معقدًا في ملف اللاعب، إذ يعد ماييلي أحد العناصر الأساسية في الفريق، ويمثل رحيله خسارة فنية كبيرة، في ظل الاعتماد عليه بشكل واضح في الخط الأمامي خلال المواسم الأخيرة، سواء على المستوى المحلي أو القاري.



قرار حاسم في الأيام المقبلة

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تطورات حاسمة في مستقبل اللاعب، سواء بتجديد عقده رسميًا مع بيراميدز، أو الموافقة على رحيله حال وصول عرض مناسب يحقق استفادة مالية للنادي، ويُلبي في الوقت نفسه طموحات اللاعب الاحترافية.



ترقب جماهيري لمصير النجم الكونغولي

وتترقب جماهير بيراميدز القرار النهائي بشأن مستقبل فيستون ماييلي، خاصة مع أهمية المرحلة المقبلة، وحاجة الفريق للحفاظ على قوامه الأساسي، في ظل المنافسة القوية على البطولات المحلية والقارية



