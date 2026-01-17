فارق عن الأهلي والزمالك متأخر.. بيراميدز يعتلي صدارة تصنيف الأندية الأفريقية لأول مرة

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت مفاجأة بشأن أرقام نادي بيراميدز .

بيراميدز

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"انفراد .. بيراميدز يعتلي صدارة تصنيف الأندية الأفريقية في عام 2025 لأول مرة في تاريخه بفارق رهيب عن الأهلي .. ومركز متأخر للزمالك ".

وكان قد كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن عرضين من الأهلي و بيراميدز لنجم بتروجيت هادي رياض عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب أحمد حسن :مصدر في بتروجت: هادي رياض تلقى عرضين من الأهلي وبيراميدز واللاعب أبلغنا رغبته بالانتقال للأهلي ولكنّ الأمور المادية ستحدد وجهة اللاعب النهائية.

وبعد أقل من 72 ساعة على نجاح نادي بيراميدز في حسم الاتفاق المبدئي لضم الفلسطيني حامد حمدان لاعب وسط بتروجيت، دخل الناديان في سباق جديد لضم هادي رياض مدافع الفريق البترولي، الذي خطف الأنظار خلال الفترة الماضية بأدائه القوي وثبات مستواه في الدوري المصري.

وكان الناديان قد دخلا بالفعل في منافسة قوية على ضم حامد حمدان، قبل أن ينجح بيراميدز في الوصول إلى اتفاق مبدئي مع اللاعب وناديه، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأسبوع المقبل عقب الانتهاء من تحويل المقابل المالي المتفق عليه.

وبدأ نادي بيراميدز تحركاته بشكل رسمي للاستفسار عن موقف هادي رياض، بعد تألقه اللافت مع بتروجيت في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن إدارة النادي السماوي تواصلت مع بتروجيت لمعرفة الشروط المالية والفنية لإتمام الصفقة.

وفتح بيراميدز خطوط اتصال مع أنور شلوفة وكيل اللاعب، والذي أكد بدوره أن المدافع الشاب لم يوقع حتى الآن لأي نادٍ داخل مصر، ما يفتح الباب أمام مفاوضات مفتوحة خلال الفترة المقبلة.