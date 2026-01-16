قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام حسن: أتمني زيادة أعداد المحترفين.. ومواجهة نيجيريا قوية للغاية.. فيديو
أحد أبطال حرب أكتوبر.. من هو الحاج عوض هدل شيخ مشايخ البشارية الذي وافته المنية اليوم؟
مهندس بأسوان: مشروع بنبنان قدرته تمثل 80% من إنتاج السد العالي
حسام حسن: تأثرنا بالإصابات في أمم إفريقيا واللاعبون بذلوا مجهودا كبيرا.. فيديو
بعد دعوة الجيش السوري.. انشقاق 6 عناصر من تنظيم قسد على جبهة دير حافر
حسام حسن: فزنا بأمم أفريقيا 7 مرات وسنقاتل أمام نيجيريا.. فيديو
رئيس لجنة إدارة غزة: خدمة الأطفال والنساء الثكالى والشيوخ والجرحى أولوياتنا
وزيرة البيئة تناقش آليات تنفيذ مشروعات طاقة الرياح في منطقة خليج السويس
لحظة انسحاب البعثة الإعلامية المصرية من مؤتمر مدرب نيجيريا.. فيديو
تريزيجيه يعتذر للشعب المصري: لن نتنازل عن برونزية أمم إفريقيا | فيديو
منارة إسلامية تزين المقطم.. كل ما تريد معرفته عن مسجد العزيز الحكيم
بعد تصدرها التريند| تعليق لافتة صلي على النبي.. خلال افتتاح المسجد الغربي بني حكم بسمالوط بالمنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نكشف موقف اللاعب.. نجم بتروجيت يتلقى عرضين من الأهلي و بيراميدز

هادي رياض
هادي رياض
ميرنا محمود

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق  عن عرضين من الاهلي  و بيراميدز لنجم بتروجيت هادي رياض عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب أحمد حسن :مصدر في بتروجت: هادي رياض تلقى عرضين من الأهلي وبيراميدز واللاعب أبلغنا رغبته بالانتقال للأهلي ولكنّ الأمور المادية ستحدد وجهة اللاعب النهائية.

وبعد أقل من 72 ساعة على نجاح نادي بيراميدز في حسم الاتفاق المبدئي لضم الفلسطيني حامد حمدان لاعب وسط بتروجيت، دخل الناديان في سباق جديد لضم هادي رياض مدافع الفريق البترولي، الذي خطف الأنظار خلال الفترة الماضية بأدائه القوي وثبات مستواه في الدوري المصري.

وكان الناديان قد دخلا بالفعل في منافسة قوية على ضم حامد حمدان، قبل أن ينجح بيراميدز في الوصول إلى اتفاق مبدئي مع اللاعب وناديه، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأسبوع المقبل عقب الانتهاء من تحويل المقابل المالي المتفق عليه.

وبدأ نادي بيراميدز تحركاته بشكل رسمي للاستفسار عن موقف هادي رياض، بعد تألقه اللافت مع بتروجيت في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن إدارة النادي السماوي تواصلت مع بتروجيت لمعرفة الشروط المالية والفنية لإتمام الصفقة.

وفتح بيراميدز خطوط اتصال مع أنور شلوفة وكيل اللاعب، والذي أكد بدوره أن المدافع الشاب لم يوقع حتى الآن لأي نادٍ داخل مصر، ما يفتح الباب أمام مفاوضات مفتوحة خلال الفترة المقبلة.

هادى رياض الاهلي بتروجيت هادي رياض بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات 2026

رسميًا| موعد زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة.. وقرار هام بشأن مستحقات يناير

تشغيل واتساب بدون إنترنت

تشغيل واتساب بدون إنترنت بعد التحديث الأخير.. إليك الطريقة

صورة ارشيفية

«تصل إلى الوفاة»..تحذير طبي من خطورة تريند «كوباية الشاي»

الذهب

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

الغندور

خالد الغندور: لماذا شجع الجمهور المغربي بنين وساحل العاج والسنغال؟

لحظة الحادث

حادث دهس جديد بأكتوبر.. طالب ثانوي يقتحم رصيف ويدهس سيدة وابنها ويصيب ابنتها

سعر الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 16 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

ازالة تعدي

الموجة الـ 28.. إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

كواليس مسلسل حق ضايع

نجوم وصناع مسلسل حق ضايع يحتفلون ببداية التصوير.. صور

ازالة تعدي

في رابع أيام المرحلة الأولى من "الموجه 28"..إزالة 6 حالات تعد بالبناء المخالف بالشرقية

بالصور

الموجة الـ 28.. إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

رسالة شقيق شيرين عبدالوهاب

يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد