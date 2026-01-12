أحمد حسن يكشف موقف الأهلي من رحيل عمر كمال عبد الواحد

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، عن موقف الأهلي حال رحيل عمر كمال عبد الواحد عن الفريق.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “خاص.. توروب يتمسك باستمرار عمر كمال عبد الواحد، أو ضم ظهير أيمن جديد؛ حال رغبة الأهلي في تسويقه”.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، تعديل موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء ذلك بعد تأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

واستقرت رابطة الأندية على تأجيل المباراة- التي كان مقررًا إقامتها يوم 19 يناير الجاري- إلى يوم 9 مارس 2026، على أن تنطلق في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الكلية الحربية، وذلك في إطار مراعاة ارتباطات المنتخب الوطني خلال المرحلة الحاسمة من البطولة القارية.