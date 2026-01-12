كأس عاصمة مصر... خالد طلعت: الأهلي يحتاج معجزة من أجل التأهل

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت موقف الاهلي من التأهل لربع نهائي كأس عاصمة مصر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد طلعت: موقف الأهلي يزداد صعوبة في التأهل لربع نهائي كأس عاصمة مصر عقب فوزه المقاولون على إنبي وفوز المحلة على سيراميكا وتراجع الأهلي للمركز السادس.

وتابع: الأهلي يحتاج شبه معجزة وحسبة برما ومساعدة الآخرين من أجل التأهل.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة طلائع الجيش المقرر أن تجمع الفريقين يوم الخميس المقبل، في إطار منافسات بطولة كأس ‏عاصمة مصر.‏

وحقق الأهلي الفوز على فريق فاركو في الجولة الماضية، بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الجيش ببرج العرب.‏