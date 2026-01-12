كأس عاصمة مصر... خالد طلعت: الأهلي يحتاج معجزة من أجل التأهل

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت موقف الاهلي من التأهل لربع نهائي كأس عاصمة مصر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
وكتب خالد طلعت: موقف الأهلي يزداد صعوبة في التأهل لربع نهائي كأس عاصمة مصر عقب فوزه المقاولون على إنبي وفوز المحلة على سيراميكا وتراجع الأهلي للمركز السادس.
وتابع: الأهلي يحتاج شبه معجزة وحسبة برما ومساعدة الآخرين من أجل التأهل.
ويستعد الأهلي لخوض مباراة طلائع الجيش المقرر أن تجمع الفريقين يوم الخميس المقبل، في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.
وحقق الأهلي الفوز على فريق فاركو في الجولة الماضية، بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الجيش ببرج العرب.