جميلة ومحترمة.. باسم سمرة: نجاح إعلان عبلة كامل في رمضان يفوق أعمال درامية كاملة

أشاد الفنان باسم سمرة، بعدد من زملائه في الوسط الفني، مؤكدًا إعجابه بشخصياتهم وأعمالهم، قائلًا إن الفنانة رحمة أحمد دمها خفيف، ودنيا سمير غانم تعتبر "ست الكل"، وإيمي مميزة، مشيرًا إلى أنه محظوظ بالعمل مع هذه العائلة الفنية وهوانم الفن.

وقال باسم سمرة، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، في برنامج "حبر سري"، على شاشة "القاهرة والناس"، : "الفنان محمد إمام نجم شعبي ومميز.. بحبه جدًا ومميز في هذا الدور"، مشيدًا بالنجمين عصام عمر وطه الدسوقي، وموضحًا أن عصام عمر بطل كبير ومركز وابن ناس كويسة وبيحب الفن ومتنوع وبيهرني.

واشار إلى أنه عمل مع الاثنين لكنه يرى أن عصام عمر أكثر تميزًا كفنان شاب صاعد وموهوب.

وأشاد باسم سمرة، بالفنانة منة شلبي، موضحًا أن دورها في مسلسل "صحاب الأرض" الذي يعرض في رمضان 2026 مبهر ومهم، والقصة قضية مهمة جدًا.

وأشار باسم سمرة، إلى أنه حال اختياره بطلا لمسلسل يشبه "العتاولة"، سيختار الفنانة عبلة كامل، موضحًا أن عودتها في إعلان رمضان كانت مفاجئة، والناس تحبها وتحترم نفسها ومركزة، متمنيًا لها الصحة والنجاح، مضيفًا: "الناس بتحبها ومحافظة على نفسها وملتزمة وجميلة، وحققت نجاح كبير في إعلان رمضان يفوق أعمال درامية كاملة".