الأهلي يشكر النائب العام بعد الإفراج عن مجموعة من الجماهير المحبوسة
رمز الأبوة.. خالد الجندي: القرآن تحدث عن سيدنا يعقوب قبل مولد أبيه إسحاق
جمال شعبان: المرض ابتلاء.. والطبيب يعالج لكن الله هو الشافي
مقتل شخص وإصابة 38 آخرين في حادث خروج ترام عن مساره بـ ميلانو
أجواء شتوية قاسية.. الأرصاد: سقوط أمطار علي هذه المناطق غدا
مكملات الكولاجين لا تحمي من التجاعيد.. دراسة تكشف الحقيقة
طاقم تحكيم مباراة الأهلي وزد في الدوري.. بالأسماء
خرجت على العيادة.. أول تعليق من رامز جلال على مقلب غادة عادل في ليفل الوحش
الخارجية الأمريكية : روبيو سيبحث بزيارة لإسرائيل قضايا إيران ولبنان وغزة
بعد فرحة عيد ميلادها .. تفاصيل تعرض مي عز الدين لوعكة صحية
رئيس البرازيل يقبّل الكأس ويتحدى العالم.. لولا: مونديال 2026 سيكون باسمنا
مش بيلاعبوني وبيأثروا على مسيرتي.. أشرف داري يهدد باللجوء لـ فيفا ضد الأهلي
فن وثقافة

باسم سمرة لـ"حبر سري": الجزء الأول من مسلسل "العتاولة" كسر الدنيا".. والتاني لأ

باسم سمرة
باسم سمرة
باسنتي ناجي

قال الفنان باسم سمرة، إن فكرة تقديم جزء ثالث من مسلسل العتاولة لم يكن ليضيف جديدًا، مضيفًا: "لو عملنا جزء ثالث كنا هنكرر شيء وخلاص".

حبر سري 

وأوضح باسم سمرة، خلال لقاء مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، على شاشة "القاهرة والناس"، أن الجزء الأول من العمل حقق نجاحًا كبيرًا، قائلًا إنه كان "مكسر الدنيا"، بينما لم يحقق الجزء الثاني نفس الشهرة أو الزخم، مشيرًا إلى أن تغيير المؤلف من الممكن أن يكون أحد أسباب اختلاف مستوى العمل.

وأضاف: "أنا موت في الجزء الأول من المسلسل، لكن شافوا أهمية وجودي، وعشان كده كنت موجود في الجزء الثاني"، مشيرًا إلى أن حضوره جاء استجابة لأهمية الشخصية داخل السياق الدرامي، مؤكدًا أنه سعيد بعدم تنفيذ جزء ثالث.

وتابع: "مبسوط إنه متعملش جزء ثالث، وإلا كنا هنقلب مسلسل "الكبير أوي" ونعمل كذا جزء"، مشددًا على أن الجزء الثاني لم يكن بالقوة نفسها التي تميز بها الجزء الأول، موضحًا أن الحفاظ على نجاح العمل أهم من الاستمرار لمجرد التكرار.

وفي سياق آخر، وجه باسم سمرة رسالة إلى الجيل الجديد من الفنانين، مؤكدًا ضرورة القراءة والثقافة، وعدم الاعتماد فقط على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "الجيل الجديد لازم يقرأ وما يعتمدش على السوشيال ميديا، وحب الناس محدش يعرف يشتريه، وما تعتمدش على حد أو لجنة عشان تنجحي".

باسم يمرة ‏باسم سمرا حبر سري

