محافظ الإسكندرية يستقبل رئيس الأكاديمية العربية لبحث تعزيز التعاون

استقبل المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، بديوان عام المحافظة، الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، حيث قدّم سيادته التهنئة بمناسبة تولي المحافظ مهام منصبه محافظًا للإسكندرية، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين المحافظة والمؤسسات الأكاديمية والعلمية، وتفعيل دورها في خدمة المجتمع ودعم مسارات التنمية، اتساقًا مع توجهات الدولة نحو دعم مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وربطها باحتياجات التنمية.

وخلال اللقاء؛ أعرب محافظ الإسكندرية عن بالغ تقديره لهذه الزيارة، مشيدًا بالدور العلمي والتنموي الذي تقوم به الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق والتكامل بين المحافظة والمؤسسات الأكاديمية والعلمية، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويحقق الاستفادة القصوى من الخبرات العلمية لخدمة المواطن السكندري.

ومن جانبه؛ أعرب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عن خالص التهنئة لمحافظ الإسكندرية، متمنيًا لسيادته دوام التوفيق والسداد في أداء مهام عمله، مؤكدًا حرص الأكاديمية على توسيع آفاق التعاون مع المحافظة في مجالات التدريب، وبناء القدرات، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، فضلًا عن المشاركة في المشروعات التنموية التي تسهم في خدمة المجتمع السكندري.