مواجهة ساخنة جدًا بين دينا الشربيني وشقيقها في اتنين غيرنا

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل إتنين غيرنا بعد الكثير من المواقف المستفزة والاستنفاع الذي يقوم به شقيق الفنانة نور أبو الفتوح (دينا الشربيني) في مسلسل اتنين غيرنا، تقرر نور أخيرًا أن تواجه شقيقها، لتضع الأمور في نصابها الصحيح ويقف كل واحد منهم عن حد لا يتخطاه، حيث احتدت نور عليه وطلبت منه ألا يتحدث باسمها في أي خير أو شر.



شقيقها محمد (أمير عبد الواحد) كان دائمًا ما يستغل اسمها كفنانة، وفي الوقت نفسه يتبرأ منها أمام الرأي العام، فمنذ البداية تمامًا طردها من جنازة والدها، كما كان يرد على الصحافيين ويقول تصريحات تضر سمعتها، وفي الوقت نفسه كان يستغلها بأن يطلب من والدتهما أن تحصل منها على الأموال، كما طلب توقيع نور حتى تكون ضمانًا لشراء المعدات للجيم الخاص به.



وفي خضم هذه المواجهات بينهما، كان محمد يحوم حول منزل دكتور حسن (آسر ياسين) الذي استأجرته منه نور، ليقوم حسن بمواجهته ويأمره بعدم التعرض إلى نور مرةً أخرى.



اتنين غيرنا من بطولة دينا الشربيني وآسر ياسين وفدوى عابد ونور إيهاب وهنادي مهنا وناردين فرج وأحمد حسن، وهو من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر.



تدور أحداث مسلسل اتنين غيرنا في إطار اجتماعي رومانسي حول أستاذ جامعي يعيش من أجل أسرته وعمله فقط، يلتقي صدفة بممثلة مشهورة تعاني صراعات اجتماعية، الأمر الذي يقلب حياتهما بالكامل رأسًا على عقب، ويُعرض المسلسل حصريًا على منصة واتش إت الساعة 7 مساءً وقناة On E الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:15 صباحًا و2:00 عصرًا.