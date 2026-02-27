قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

بعد وفاتها.. كيتي راقصة لمعت بسبب إسماعيل ياسين وارتبطت بـ رأفت الهجان

كيتي
كيتي
سعيد فراج

تصدرت الراقصة المعتزلة كيتي، مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، بعد وفاتها اليوم الجمعة 27 فبراير، عن عمر يناهز الـ 99 عامًا. 

ولدت كاثرين فوتساكي (كيتي)، في 21 فبراير عام 1927، في محافظة الإسكندرية، وهي يونانية الجنسية، ولمعت في السينما المصرية بالعديد من الأعمال الفنية البارزة التي شاركت فيها خلال فترة الخمسينيات وحتى منتصف الستينيات. 

بدأت كيتي مشوارها الفني كراقصة في العديد من الأفلام السينمائية البارزة، ولكنها لمعت وتوهجت بعد مشاركتها في فيلم عفريتة إسماعيل ياسين، بدور العفريتة كيتي، عام 1954، وقبلها قدمت العديد من الأعمال لكن هذا كان طريقها للشهرة، فبدأت مسيرتها في عمر الـ 19 عامًا كراقصة بفيلم الغيرة لـ بشارة واكيم، عام 1946. 

كيتي واتهامات الجاسوسية

ولاحقت كيتي، العديد من الشائعات -غير المؤكدة- حول تورطها في شبكة جاسوسية لصالح إسرائيل، وذلك بسبب اختفائها المفاجئ منذ فيلم العقل والمال لـ إسماعيل ياسين، عام 1965، ولكن المُعلن عن سبب الإختفاء هو قرار وزارة العمل -آنذاك- بإلغاء تصاريح العمل للفنانين غير المصريين، فاتجهت «كيتي» بعدها إلى الولايات المتحدة وأوروبا واعتزلت الفن، بعيداً عن الشهرة، حتى رحلت.

كيتي ورأفت الهجان

ارتبط اسم كيتي بـ رفعت الجمال (رأفت الهجان) إذ ذكرها في مذكراته، حيث أشار إلى علاقة جمعته بها، فقال إنه ارتبط في بداية حياته الفنية براقصة مراهقة وطائشة تدعى "بيتي"، وتُشير المصادر إلى أنها الراقصة كيتي، ثم انفصلا.

وفاة الراقصة كيتي 

كشف الكاتب محمد الشماع عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن وفاة الفنانة كيتي. 

وقال الشماع: من بعد نشر تحقيق كيتي اللي عملته بالاشتراك مع صديقي عبدالمجيد عبدالعزيز من كام سنة والاتصالات لم تنقطع بيننا وبينها، سواء بشكل مباشر، أو عبر وسطاء.

وتابع: عرفنا معلومات كتير عنها وعن حياتها بعد خروجها من مصر.. فرحت بردود الفعل على التحقيق، واعتبرته عودة تانية للحياة بعد ما ناس كتير ومنهم نقاد سينمائيين للأسف كتبوا إنها توفيت في الثمانينيات. 

وأضاف: عرفنا كتير يستحق أن يُنشر وتعرفه الناس، مش بس لمجرد إنها ممثلة وراقصة ظهرت في السينما المصرية لسنوات،  لأ لأنها جزء من تاريخ بشر عاشوا في مصر وخرجوا وهم حاملين حب خاص للبلد دي.

واستكمل: النهاردة توفيت كيتي بهدوء، بعد معرفة دامت حوالي ٥ سنوات، وكان حظنا وحش جدا إننا عرفناها في سنوات عمرها الأخيرة، لكنها كانت محافظة للغاية على صحتها وعلى عقلها وذكرياتها.. كيتي النهاردة توفيت، ومع وفاتها بننشر أول صورة ليها وهي كبيرة تفعيلا لوصيتها إننا ماننشرش صورها وهي في السن الكبيرة، ونستعد لعمل حاجة كبيرة تليق بيها، وتليق بمعلومات كتيرة عرفناها خلال السنوات الأخيرة، مع السلامة.. حبيناكي يا كيتي. 

كيتي الراقصة كيتي وفاة كيتي عفريتة إسماعيل ياسين رأفت الهجان إسماعيل ياسين

