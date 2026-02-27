قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تشييع جثامين الأم ونجلها وابنتها ضحايا تسرب الغاز في مسقط رأسهم بالدقهلية

الاخ وشقيقته
الاخ وشقيقته
همت الحسينى

شيع أهالى قرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر، جثامين ضحايا تسرب غاز بمنزلهم “الأم وابنها وابنتها” وسط بكاء وعويل على رحيلهم المفجع.

ونجا الابن الثالث من الحادث، لكنه أصيب بحالة نفسية محزنة، حيث اصابه الذهول وغير مصدق حتى الآن.

خرجت الجثامين من مسجد القرية عقب أداء صلاة الجنازة عليهم 
وتم دفنهم بمقابر عائلتهم بقريتهم.

ولقيت سيدة وابنها وابنتها  مصرعهم وأصيب اثنان آخران اثر تسرب غاز مما أدى إلى اختناقهم بأحد المنازل بقرية كوم النور بميت غمر بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين اثر تسرب غاز بأحد المنازل بقرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث حيث تبين تسرب غاز أثناء نومهم مما أدى لوفاة ثلاثة وإصابة اثنين وهم  سهيله هلال الكمار 24 عاما وشقيقها معاذ 22 عاما ووالدتهما هيام ابراهيم عنيبه 55  عاما. كما اصيبت شقيقتها  منال ابراهيم سلامه 62
باختناق  وعبدالرحمن هلال عمر 26 عاما باختناق.

تم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى ميت غمر وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت  النيابة العامة.

