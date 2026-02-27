باسم سمرة لـ حبر سري: أدعم أحمد السقا في انفصاله.. وأرفض اقتحام الحياة الشخصية للفنانين

علق الفنان باسم سمرة، على انفصال الفنان أحمد السقا عن طليقته مها الصغير، مؤكّدًا دعمه له ولأسرته، قائلًا: "كنت متواجد معاه وباحترم أسرته وأولاده، واللي حصل ده قسمة ونصيب، وكنت معاه وبدعمه".

حبر سري

وأشار باسم سمرة، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، في برنامج "حبر سري"، على شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن عرض المشاكل الأسرية للفنانين واقتحام مساحاتهم الشخصية يُعد أمرًا فظًا مضيفًا: "ناس عايزة تاكل عيش على حزن الناس، هذا الوضع وصل إلى حد تصوير الفنانين في لحظات ضعفه".

وقال باسم سمرة: "الناس كانت بتصورني وأنا بعيط على رحيل أمي، بصورنا وإحنا فقدين أعصابنا، الريتش والسوشيال ميديا وصلتنا لكده"، مؤكدًا أنه يكره الموبايلات ولا يحبها، لأنها جزء من المشكلة في انتشار هذه المواقف الخاصة للفنانين.

وشدّد باسم سمرة على أن النجاح الفني الحقيقي لا يأتي بالاعتماد على السوشيال ميديا أو اللجان، قائلًا: "الفنانين اللي لا يعتمدوا على موهبتهم ويعتمدوا على السوشيال ميديا واللجان من أجل النجاح، ده أمر صعب، وأنا برفضه".