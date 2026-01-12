اتفق مع أحد الأندية الخليجية.. الغندور يصدم الجماهير بشأن رحيل نجم الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور عن آخر المستجدات داخل النادي الأهلي، بشأن موقف اليو ديانج من الاستمرار مع الفريق وتجديد تعاقده عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب الغندور :اليو ديانج اتفق مع احد الأندية الخليجية للانتقال بعد نهاية الموسم و يعود لتدريبات الأهلي يوم الجمعة بعد خروج مالي.

وأكد وليد صلاح الدين مدير الكرة فى النادي الأهلي أن المالي إليو ديانج سوف يصل إلي القاهرة يوم 15 يناير الجاري للإنتظام في تدريبات المارد الأحمر.

وأوضح وليد صلاح الدين أن الجهاز الفني قرر منح ديانج راحة لعدة أيام عقب نهاية مشاركته رفقة منتخب مالي فى بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

شدد وليد صلاح الدين على أن ديانج سوف يشارك فى التدريبات بداية من يوم 16 يناير الجاري استعدادا لمباريات المرحلة القدمة.