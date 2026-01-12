كيف يفكر الأهلي بالميركاتو الشتوي؟| ديانج يقترب من التجديد.. بلعمري يصل بعد الكان.. رحيل نجم المغرب.. وتطور في ملف التجديد

يشهد النادي الأهلي حالة من النشاط المكثف على مستوى ملف كرة القدم مع اقتراب حسم عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالتجديدات والإعارات ومستقبل بعض اللاعبين إلى جانب التخطيط للتعاقد مع عناصر جديدة في إطار سياسة فنية تستهدف الحفاظ على الاستقرار وضخ دماء شابة استعدادًا للمنافسات المقبلة.

ديانج يقترب من التجديد

أصبح المالي أليو ديانج قريبًا للغاية من تجديد عقده مع الأهلي في خطوة تعكس تمسك الجهاز الفني بخدماته كأحد الركائز الأساسية في خط الوسط.

ويعد اقتراب ديانج من التمديد أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى عدم استكمال صفقة التعاقد مع الفلسطيني حامد حمدان الذى انتقل الى نادي بيراميدز في ظل الاكتفاء بالعناصر المتاحة في مركز الوسط الدفاعي

بلعمري أهلاوي.. ومصير داري لم يحسم

حسم الأهلي اتفاقه مع اللاعب المغربى يوسف بلعمري ظهير أيسر الرجاء المغربى ليصبح ضمن قائمة الفريق خلال المرحلة المقبلة في صفقة جاءت بعد متابعة فنية طويلة .. ومن المقرر أن يصل اللاعب الي القاهرة عقب انتهاء بطولة الامم الافريقية التى يتواجد فيها ضمن منتخب المغرب .

في المقابل لا يزال مستقبل المغربي أشرف داري معلقًا حيث يدرس النادي خيارين مطروحين بقوة إما الخروج على سبيل الإعارة الخارجية أو فسخ التعاقد بالتراضي وفقًا لرؤية فنية وإدارية مشتركة.

جراديشار يدرس العروض

لم يحسم اللاعب جراديشار موقفه حتى الآن في ظل وجود عدة خيارات مطروحة أمامه سواء بالاستمرار أو خوض تجربة جديدة.

وتنتظر إدارة الأهلي القرار النهائي للاعب قبل اتخاذ خطوة حاسمة بشأن مستقبله.

إعارات محلية لتجهيز العناصر

في إطار سياسة منح بعض اللاعبين فرصة المشاركة بشكل منتظم استقر الأهلي على إعارة أحمد رضا إلى نادي البنك الأهلي لاكتساب مزيد من الخبرات والمشاركة بصورة أكبر خلال الموسم الجديد والذى دخل ضمن صفقة عمرو الجزار الذى اجتاز الكشف الطبي بنجاح تمهيدًا لإتمام الإجراءات الرسمية المتعلقة بانضمامه في خطوة تأتي ضمن تدعيم بعض المراكز بعناصر شابة.

أفشة والاتحاد السكندري

من المقرر عقد اجتماع اليوم بين مسؤولي الأهلي ونادي الاتحاد السكندري من أجل إنهاء اتفاق إعارة محمد مجدي أفشة لزعيم الثغر على أن يتضمن الاتفاق تجديد عقد اللاعب مع الأهلي لمدة موسم إضافي في خطوة تهدف للحفاظ على حقوق النادي الفنية والتعاقدية.

إعارات للمصري وصفقات تبادلية محتملة

وافق الأهلي مبدئيًا على إعارة الثنائي الحارس محمد سيحا ومصطفي العش مدافع الفريق إلى النادي المصري البورسعيدي مع وجود احتمالية لإجراء صفقات تبادلية بين الناديين في ظل العلاقات الجيدة بين الطرفين وسعي كل نادٍ لتعزيز صفوفه بما يخدم احتياجاته الفنية.

ويرغب الأهلي فى الحصول على خدمات الثنائى خالد صبحي مدافع المصري بالاضافة الى لاعب الوسط محمد مخلوف .

تدعيم أجنبي تحت السن

ضمن خطته المستقبلية يضع الأهلي التعاقد مع عدد من اللاعبين الأجانب تحت السن على رأس أولوياته بهدف الاستثمار في المواهب الواعدة وبناء قاعدة قوية تدعم الفريق الأول على المدى المتوسط والبعيد خاصة مع ضغط المشاركات المحلية والقارية.

كوكا مستمر

أكدت ادارة النادي الأهلي استمرار أحمد نبيل كوكا مع الفريق بعد حسم الجدل حول مستقبله في ظل قناعة الجهاز الفني بإمكاناته الفنية والبدنية.

وفي ملف آخر أرسل الأهلي عقود اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم إلى نادي برشلونة في انتظار رد النادي الإسباني بعد الانتهاء من تسوية أوضاعه المتعلقة بقواعد اللعب المالي النظيف.

وبمجرد وصول الرد الرسمي سيتجه الأهلي لتجديد عقد اللاعب لمدة موسم في إطار الحفاظ على أحد أبرز المواهب الصاعدة.