اشتكى من آلام بالركبة.. لاعب الأهلي يكتفي بتدريبات تأهيل في «الجيم»

قال أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق، اكتفى بتدريبات تأهيل في «الجيم»، على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.
وأوضح أن طاهر اشتكى من آلام بسيطة في الركبة، وبدأ تنفيذ تدريبات علاجية، لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية.
ويستعد الأهلي لخوض مباراة طلائع الجيش المقرر أن تجمع الفريقين يوم الخميس المقبل، في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.
وحقق الأهلي الفوز على فريق فاركو في الجولة الماضية، بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الجيش ببرج العرب.