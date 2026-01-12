قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد التحسن.. الأرصاد تكشف مفاجآت مهمة للمواطنين عن حالة الطقس
استعدوا.. تقلبات جوية سريعة تضرب تلك المناطق خلال الساعات المقبلة
الأرصاد: تحرك الرمال المثارة باتجاه الشرق وتدهور مستوى الرؤية
حسن الخاتمة يهز القلوب.. شاب يفارق الحياة أثناء صلاة الفجر
وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية
محمد صلاح يشارك الأساطير في إعلان الكرة الجديدة لدوري أبطال أوروبا
تفاصيل مران الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش بكأس عاصمة مصر
رئيس البورصة المصرية: نستعد لقيد شركات كبيرة وطرح أدوات استثمار جديدة في 2026
القادم أسوأ.. الأرصاد تحذر من رياح وأتربة وتقلبات جوية غدا بهذه المناطق
النقل: طفرة غير مسبوقة في منظومة السكك الحديدية وتطوير 364 محطة ضمن رؤية "مصر 2030"
موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء
11 صفحة مزيفة.. وزارة النقل: لا يوجد أي حساب يخص الفريق كامل الوزير على فيسبوك
رياضة

طلب الخروج معارا.. أحمد حسن يكشف موقف الأهلي من رحيل أفشة

ميرنا محمود

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق موقف الاهلي  من رحيل نجم الفريق محمد مجدي أفشة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن :مصدر: توروب لم يطلب رحيل أفشة في يناير لكن اللاعب هو من طلب الخروج معارا للحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسي.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدريباته عصر اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك عقب انتهاء الراحة السلبية التي ‏حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.‏
وحرص ييس توروب، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.‏
وخاض اللاعبون فقرات بدنية وفنية متنوعة، في إطار التحضير لمواجهة فريق طلائع الجيش يوم الخميس المقبل ضمن منافسات ‏الجولة المقبلة لبطولة كأس عاصمة مصر.‏
وشهد مران فريق الأهلي مفاجأت تضمنت في إنتظام التونسي محمد علي بن رمضان بعد أنتهاء مهمته مع منتخب بلاده في بطولة أمم افريقيا المقامه حاليا في المغرب.
وذكر المركز الإعلامي للاهلي المصري اليوم الأثنين أن بن رمضان عاد مؤخرا وفق الموعد وشارك رمضان في المران الذي خاضه الفريق استعدادًا لمباراة طلائع الجيش والمحدد لها الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة ‏المقبلة لبطولة كأس عاصمة مصر.

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

الفراخ هترخص محدش يخزن.. "منتجي الدواجن" تزف أخبارا سارة للمواطنين

هل يجوز استخدام الذكاء الاصطناعي في تفسير القرآن الكريم؟.. أمين الفتوى يجيب

دعاء الرياح وصلاة ركعتين.. الإفتاء توضح سنة النبي عند العواصف

وزير الأوقاف خلال حضور مناقشة رسالة دكتوراة بكلية أصول الدين

وزير الأوقاف يشارك في مناقشة دكتوراة بكلية أصول الدين بالقاهرة لباحث موريتاني

بسبب الأحوال الجوية.. سقوط شجرة و4 أعمدة إنارة بطريق تل القاضي بالشرقية

ورقة لحمة خطيرة جدا.. وصفة سريعة بطعم المطاعم في الطاسة

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بعد أنباء نقل شيرين.. من هي ياسمين شقيقة زينة وصديقة النجمة المقربة؟ صور

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

حقيقة أم ذكاء اصطناعي.. رقص ويل سميث على مكسرات أحمد سعد| فيديوجراف

