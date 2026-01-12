قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: تحرك الرمال المثارة باتجاه الشرق وتدهور مستوى الرؤية
حسن الخاتمة يهز القلوب.. شاب يفارق الحياة أثناء صلاة الفجر
وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية
محمد صلاح يشارك الأساطير في إعلان الكرة الجديدة لدوري أبطال أوروبا
تفاصيل مران الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش بكأس عاصمة مصر
رئيس البورصة المصرية: نستعد لقيد شركات كبيرة وطرح أدوات استثمار جديدة في 2026
القادم أسوأ.. الأرصاد تحذر من رياح وأتربة وتقلبات جوية غدا بهذه المناطق
النقل: طفرة غير مسبوقة في منظومة السكك الحديدية وتطوير 364 محطة ضمن رؤية "مصر 2030"
موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء
11 صفحة مزيفة.. وزارة النقل: لا يوجد أي حساب يخص الفريق كامل الوزير على فيسبوك
سكك حديد مصر تفتح 7 مسارات رقمية لحجز التذاكر وتوفر دفعا إلكترونيا شاملا
رياضة

الأهلي في حيرة بسبب الإعارات.. ولاعبين بين البقاء أو البيع النهائي| تقرير

الأهلي
حسن العمدة

يشهد النادي الأهلي حالة من النشاط المكثف على مستوى ملف كرة القدم مع اقتراب حسم عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالتجديدات والإعارات ومستقبل بعض اللاعبين إلى جانب التخطيط للتعاقد مع عناصر جديدة في إطار سياسة فنية تستهدف الحفاظ على الاستقرار وضخ دماء شابة استعدادًا للمنافسات المقبلة.

أزمة تضرب صفوف الأهلي فى الميركاتو الشتوي

وطبقاً للائحة من حق كل فريق إعارة 6 لاعبين بحد أقصى، وبذلك يتبقى مكان 2 لاعبين فقط للرحيل عن النادي الأهلي على سبيل الإعارة.

حيث قام النادي الأهلي بإعارة 4 لاعبين منذ بداية الموسم وهم:

عمر الساعى (المصري)
كريم الدبيس (سيراميكا)
سمير محمد (بتروجيت)
مصطفى مخلوف (مودرن)
ويسعى النادي الأهلي لإعارة محمد مجدي أفشة ومصطفي العش و أحمد رضا وسيحا حارس المرمي، ويجب أن يخرج إثنان فقط ليكن 6 لاعبين وفقاً للائحة ،ويتبقى 3 لاعبين ،وبذلك قد يمنع اللاعبون من المشاركة أو يتم تجميدهم.

أحمد رضا والبنك الأهلي

وهناك اهتمام من البنك الأهلي لضم أحمد رضا لاعب الأهلي على سبيل الإعارة مقابل عمرو الجزار مدافع الفريق للمارد الأحمر.

أفشة والاتحاد السكندري

وأقترب من محمد مجدي قفشة من الخروج معاراً لنادي الإتحاد السكندري مع تجديد عقد اللاعب موسم إضافي.

سيحا والعش للنادي المصري

وافق الأهلي مبدئيًا على إعارة الثنائي الحارس محمد سيحا ومصطفي العش مدافع الفريق إلى النادي المصري البورسعيدي مع وجود احتمالية لإجراء صفقات تبادلية بين الناديين في ظل العلاقات الجيدة بين الطرفين وسعي كل نادٍ لتعزيز صفوفه بما يخدم احتياجاته الفنية.

ويرغب الأهلي فى الحصول على خدمات الثنائى خالد صبحي مدافع المصري بالاضافة الى لاعب الوسط محمد مخلوف.

ماذا سيفعل الأهلي ؟

وحتى تتوافق اجراءات النادي الأهلي مع اللائحة قد يضطر النادي للإبقاء على بعض اللاعبين ضمن قوام الفريق، بالرغم من تضاؤل فرصهم في المشاركة، بينما قد يضطر النادي الأهلي لتفعيل بند الشراء لبعض اللاعبين الذي قد يجد الأهلي فرصة للاستغناء عن خدماتهم.


 

