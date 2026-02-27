مسلسل المداح 6 الحلقة 11 .. حمادة هلال يكتشف سر فتحي عبدالوهاب.. وظهور خاص للسقا

شهدت أحداث الحلقة الـ11 من مسلسل المداح 6 تصاعدا دراميا مثيرا ومفاجآت غير متوقعة، حيث بدأت المواجهة بين "دنيا عبدالعزيز" و"هبة مجدي"، وطلبت "دنيا" العودة إلى جذورهما في الفيوم لكن "هبة" قابلت الطلب بالرفض.

وفي تطور لغز الطفلة "جهاد" التي تعاني من مس شيطاني، زارت مربية الدار "صابر المداح" (حمادة هلال) لتكشف له أن مدرسها "كريم" أصيب بنفس المس في طفولته بسبب شخص كان يجلس معه، ليتبين لاحقا أنه "سميح" (فتحي عبدالوهاب).

وعقب تلقيه سرا من "تامر شلتوت" بضرورة البحث عن "الشيخ ياسين" الذي انقذ المدرس كريم وهو طفل، وجد "صابر" نفسه في مواجهة مع "سميح" الذي حاول التكفل بـ"جهاد" للسيطرة عليها، إلا أن "المداح" تدخل في الوقت المناسب لحمايتها.

وبمساعدة "داليدا" التي أرشدته لمكانه، اصطحب "حمادة" الطفلة إلى "الشيخ ياسين"، لتنتهي الحلقة بالمفاجأة الكبرى وهي ظهور النجم أحمد السقا بشخصية "الشيخ ياسين" ضمن أحداث العمل.

مسلسل المداح 6

"المداح 6" من بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حمزة العيلي، مفيد عاشور، علاء مرسي، خالد أنور، عفاف رشاد، جمال عبد الناصر، وفاتن سعيد، والعمل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.