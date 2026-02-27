الأمفورة ودورها في التجارة الخارجية في مصر القديمة.. إصدار جديد للهيئة العامة للكتاب

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ضمن إصدارات سلسلة «مصريات»، كتاب «الأمفورة ودورها في التجارة الخارجية في مصر القديمة» للدكتور شريف عبد المنعم، في دراسة علمية متخصصة تسلط الضوء على أحد أهم عناصر الحركة التجارية في العالم القديم.



يتناول الكتاب تطور الأمفورات المصرية القديمة وتصنيفها عبر العصور المختلفة، مع تركيز خاص على الأمفورات المحلية الصنع التي أُنتجت بطينة مصرية، وعلى الرغم من هذا التركيز، يستعين المؤلف بنماذج أجنبية ذات صلة، في محاولة لتأصيل النماذج المصرية ومقارنتها بمثيلاتها، خاصة أن بعض الفترات التاريخية شهدت اعتمادًا واضحًا على تقليد النماذج اليونانية في الشكل الخارجي، ولا سيما خلال النصف الأول من العصر البطلمي، قبل أن تظهر أول أمفورة محلية مميزة خلال القرن الثاني قبل الميلاد.



ويشير الكتاب إلى أنه خلال العصر الروماني استمرت ظاهرة تقليد الأمفورات الأجنبية، وإن بشكل محدود، حيث كان السائد آنذاك تصنيع الأشكال المصرية الخالصة، وعلى رأسها ما يُعرف بطراز AE3، الذي يمثل نموذجًا واضحًا لتطور الصناعة المحلية واستقلالها النسبي عن التأثيرات الخارجية.

وتُعد الأمفورات من أكثر الأواني الفخارية انتشارًا في المواقع الأثرية، ليس في مصر فحسب، بل في حوض البحر المتوسط عمومًا، وهو ما يمنحها أهمية خاصة في الدراسات الأثرية والاقتصادية، وقد أسهم تنوع أشكالها وتعدد طرزها واختلاف نوعية الطين المستخدم في صناعتها في تعزيز الحاجة إلى دراستها بشكل منهجي وموسع.



ويعالج الكتاب موضوعه في إطار التمييز بين علم الفخار وعلم «الأمفورولوجي» (Amphorology)، وهو العلم المتخصص في دراسة الأمفورات، والذي ظهر كمجال مستقل منذ البدايات الأولى للاكتشافات الأثرية، ويهتم هذا العلم بدراسة الأختام الموجودة على مقابض الأمفورات، والرسوم الحمراء المعروفة باسم Dipinti، فضلًا عن تحليل العلاقات البحرية والتجارية في العالم القديم، بينما يركز علم الفخار على دراسة الشكل الخارجي ونوعية الطين وتقنيات الصناعة ومعالجة السطح، مع الاستعانة بالدلالات النصية والأثرية.



ويهدف الكتاب في مجمله إلى تقديم دليل متخصص يمد القارئ بمعلومات دقيقة حول الأمفورات المصرية في العصرين البطلمي والروماني، مع رصد تطوراتها من حيث الشكل والصناعة والزخرفة، بما يسهم في فهم أعمق لدورها في شبكات التجارة الخارجية في مصر القديمة.