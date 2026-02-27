قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقتل شخص وإصابة 38 آخرين في حادث خروج ترام عن مساره بـ ميلانو
أجواء شتوية قاسية.. الأرصاد: سقوط أمطار علي هذه المناطق غدا
مكملات الكولاجين لا تحمي من التجاعيد.. دراسة تكشف الحقيقة
طاقم تحكيم مباراة الأهلي وزد في الدوري.. بالأسماء
خرجت على العيادة.. أول تعليق من رامز جلال على مقلب غادة عادل في ليفل الوحش
الخارجية الأمريكية : روبيو سيبحث بزيارة لإسرائيل قضايا إيران ولبنان وغزة
بعد فرحة عيد ميلادها .. تفاصيل تعرض مي عز الدين لوعكة صحية
رئيس البرازيل يقبّل الكأس ويتحدى العالم.. لولا: مونديال 2026 سيكون باسمنا
مش بيلاعبوني وبيأثروا على مسيرتي.. أشرف داري يهدد باللجوء لـ فيفا ضد الأهلي
الزمالك يطلب السعة الكاملة أمام أوتوهو بالكونفدرالية
جمال علام: سمير زاهر أفضل رئيس في تاريخ الجبلاية.. وهذه رسالتي للتوأم
آخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الجمعة 27 فبراير 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الأمفورة ودورها في التجارة الخارجية في مصر القديمة.. إصدار جديد للهيئة العامة للكتاب

غلا
غلا
جمال عاشور

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ضمن إصدارات سلسلة «مصريات»، كتاب «الأمفورة ودورها في التجارة الخارجية في مصر القديمة» للدكتور شريف عبد المنعم، في دراسة علمية متخصصة تسلط الضوء على أحد أهم عناصر الحركة التجارية في العالم القديم.


يتناول الكتاب تطور الأمفورات المصرية القديمة وتصنيفها عبر العصور المختلفة، مع تركيز خاص على الأمفورات المحلية الصنع التي أُنتجت بطينة مصرية، وعلى الرغم من هذا التركيز، يستعين المؤلف بنماذج أجنبية ذات صلة، في محاولة لتأصيل النماذج المصرية ومقارنتها بمثيلاتها، خاصة أن بعض الفترات التاريخية شهدت اعتمادًا واضحًا على تقليد النماذج اليونانية في الشكل الخارجي، ولا سيما خلال النصف الأول من العصر البطلمي، قبل أن تظهر أول أمفورة محلية مميزة خلال القرن الثاني قبل الميلاد.


ويشير الكتاب إلى أنه خلال العصر الروماني استمرت ظاهرة تقليد الأمفورات الأجنبية، وإن بشكل محدود، حيث كان السائد آنذاك تصنيع الأشكال المصرية الخالصة، وعلى رأسها ما يُعرف بطراز AE3، الذي يمثل نموذجًا واضحًا لتطور الصناعة المحلية واستقلالها النسبي عن التأثيرات الخارجية.
وتُعد الأمفورات من أكثر الأواني الفخارية انتشارًا في المواقع الأثرية، ليس في مصر فحسب، بل في حوض البحر المتوسط عمومًا، وهو ما يمنحها أهمية خاصة في الدراسات الأثرية والاقتصادية، وقد أسهم تنوع أشكالها وتعدد طرزها واختلاف نوعية الطين المستخدم في صناعتها في تعزيز الحاجة إلى دراستها بشكل منهجي وموسع.


ويعالج الكتاب موضوعه في إطار التمييز بين علم الفخار وعلم «الأمفورولوجي» (Amphorology)، وهو العلم المتخصص في دراسة الأمفورات، والذي ظهر كمجال مستقل منذ البدايات الأولى للاكتشافات الأثرية، ويهتم هذا العلم بدراسة الأختام الموجودة على مقابض الأمفورات، والرسوم الحمراء المعروفة باسم Dipinti، فضلًا عن تحليل العلاقات البحرية والتجارية في العالم القديم، بينما يركز علم الفخار على دراسة الشكل الخارجي ونوعية الطين وتقنيات الصناعة ومعالجة السطح، مع الاستعانة بالدلالات النصية والأثرية.


ويهدف الكتاب في مجمله إلى تقديم دليل متخصص يمد القارئ بمعلومات دقيقة حول الأمفورات المصرية في العصرين البطلمي والروماني، مع رصد تطوراتها من حيث الشكل والصناعة والزخرفة، بما يسهم في فهم أعمق لدورها في شبكات التجارة الخارجية في مصر القديمة.

الهيئة المصرية العامة للكتاب سلسلة «مصريات» الأمفورة للدكتور شريف عبد المنعم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد إجراء عملية جراحية

الميراث

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

حبس زوجة شقيق خطيب عروس بورسعيد 4 أيام

إخلاء سبيل خطيب عروس بورسعيد وأسرته بعد تحقيقات تجاوزت 18 ساعة

أحمد عبدالقادر

عرض مؤجل.. الزمالك يرد علي ضمه ونجم الأهلي يناور| القصة كاملة

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

ترشيحاتنا

البهاق

قنبلة 2026.. اكتشاف علاج يقضى على مرض البهاق من داخل الجسم

الكبد

عشان ماتوصلش للخطر .. أعرف أعراض تليف الكبد وعلاجه وطرق الوقاية

الفلفل الحلو

الفلفل الحلو يمتلك فوائد غير متوقعة

بالصور

مكملات الكولاجين لا تحمي من التجاعيد.. دراسة تكشف الحقيقة

هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟
هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟
هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟

عصير الرمان على مائدة الإفطار.. كنز صحي ينعش القلب ويعوض طاقة الصيام

فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان
فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان
فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان

أفضل وقت لتناول مكملات الحديد في رمضان لزيادة الامتصاص وتجنب الأعراض الجانبية

أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان
أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان
أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمشة زى المطاعم

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش
طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش
طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد