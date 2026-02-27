باسم سمرة : مينفعش جزء ثالث للعتاولة.. هنكرر روحنا عالفاضي

قال الفنان باسم سمرة، إن فكرة تقديم جزء ثالث من مسلسل العتاولة لم يكن ليضيف جديدًا، مضيفًا: "لو عملنا جزء ثالث كنا هنكرر شيء وخلاص".

وأوضح باسم سمرة، خلال لقاء مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، على شاشة "القاهرة والناس"، أن الجزء الأول من العمل حقق نجاحًا كبيرًا، قائلًا إنه كان "مكسر الدنيا"، بينما لم يحقق الجزء الثاني نفس الشهرة أو الزخم، مشيرًا إلى أن تغيير المؤلف من الممكن أن يكون أحد أسباب اختلاف مستوى العمل.

وأضاف: "أنا موت في الجزء الأول من المسلسل، لكن شافوا أهمية وجودي، وعشان كده كنت موجود في الجزء الثاني"، مشيرًا إلى أن حضوره جاء استجابة لأهمية الشخصية داخل السياق الدرامي، مؤكدًا أنه سعيد بعدم تنفيذ جزء ثالث.

وتابع: "مبسوط إنه متعملش جزء ثالث، وإلا كنا هنقلب مسلسل "الكبير أوي" ونعمل كذا جزء"، مشددًا على أن الجزء الثاني لم يكن بالقوة نفسها التي تميز بها الجزء الأول، موضحًا أن الحفاظ على نجاح العمل أهم من الاستمرار لمجرد التكرار.

وفي سياق آخر، وجه باسم سمرة رسالة إلى الجيل الجديد من الفنانين، مؤكدًا ضرورة القراءة والثقافة، وعدم الاعتماد فقط على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "الجيل الجديد لازم يقرأ وما يعتمدش على السوشيال ميديا، وحب الناس محدش يعرف يشتريه، وما تعتمدش على حد أو لجنة عشان تنجحي".