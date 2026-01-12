بن شرقي وشلبي يقودان هجوم البنك الأهلي ضد الإسماعيلي فى كأس عاصمة مصر

أعلن الجهاز الفنى الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي تحت قيادة أيمن الرمادي ، المدير الفنى ،عن تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي بعد قليل فى كأس الرابطة.

ويحل البنك الأهلي ضيفاً ثقيلاً على حساب الإسماعيلي بعد قليل على ملعب إستاد هيئة قناة السويس.

وجاء تشكيل البنك الأهلي ضد الإسماعيلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: عمرو الجزار، مصطفى الزناري، هشام صلاح، أحمد متعب

خط الوسط: محمد فتحى، محمد بن شرقي، محمد ابراهيم، مصطفى شلبي

خط الهجوم: ياو أنور، وأسامة فيصل

ويجلس على مقاعد البدلاء:

احمد صبحى، احمد النادري، أحمد امين اوفا، محمود الجزار ، أحمد مدبولي، مصطفى دويدار، محمود عماد، أحمد ريان ، وسيد نيمار.