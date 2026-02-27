زجاجات وإشعال نيران.. القبض على طرفى مشاجرة بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص وقيام أحدهم بإضرام النيران بزجاجة بها مادة قابلة للإشتعال بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 23 الجارى حدثت مشاجرة بين (عامل) و (3 أشخاص) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة ههيا ، لخلافات بينهم حول الجيرة ، قام على إثرها الطرفين بالتعدى على بعضهم بالضرب "دون حدوث إصابات" ، وأمكن ضبطهم وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى التعدى ، وبمواجتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





