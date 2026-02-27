حبس شخصين بتهمة ممارسة أعمال البلطجة في الإسماعيلية

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين يمارسان أعمال البلطجة في الإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص من آخر وأشقائه لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والتعدى على المارة بسلاح أبيض بالإسماعيلية.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة ثان الإسماعيلية من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بتضرره من (آخر وشقيقه "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بالتعدى عليه بالضرب، وأمكن ضبطهما فى حينه وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.